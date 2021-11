Top 10 vítězů WTA Awards 2021: Emma Raducanuová je na seznamu, ale kdo jiný vyčnívá?

Emma Radocano bylo jméno, které se v sezóně 2021 objevilo na rtech každého poté, co vstoupila na scénu a vyhrála US Open, což znamená, že by neměl být šokem vidět ji v top 10 prize money WTA.

Světová jednička Ashleigh Bartyová loni nebyla v první desítce, ale letos tomu nemůže být jinak.

10 Maria Skari (Řecko) – 2 029 990 $ (single: 221 970 $, dvojité: 8 020 $)

Skari, první Řeka, která se kvalifikovala do finále WTA, se 1. listopadu dostala na nejvyšší 6. místo ve dvouhře své kariéry a stala se tak nejlepší Řeckou hráčkou všech dob.

Zajímavé je, že 26letá hráčka letos nezískala titul ve dvouhře, když ve svém jediném finále v Ostravě skončila na druhém místě. Kromě semifinále na okruhu WTA měla největší výplatu na French Open a US Open, kde se také dostala do osmifinále.

9- Elise Mertensová (Belgie) – 2 098 133 $ (Singl: 1 162 626 $ Double: 933 007 $)

Belgičanka dokázala v této sezóně poprvé čelit světovému žebříčku ve čtyřhře, ale její úspěch se projevil hned na začátku roku – na Australian Open získala svůj druhý grandslamový titul. Arina Sabalenka ve čtyřhře žen.

Mertensová, nejlépe vydělávající ve čtyřhře v roce 2021, vyhrála ženský Wimbledonský titul Hsieh Su Wei.



Ve dvouhře vyhrála Gippsland Cup a umístila se na druhém místě na Istanbul Cupu a zároveň byla v semifinále na Dubai Tennis Championships.

8 Naomi Ósakaová (Japonsko) – 2 306 222 $ (Singl: 2 306 222 $, dvojitá: 0 $)

Ósakaová vypadala na cestě k dominantní sezóně, když zahájila svou kampaň vítězstvím na svém druhém Australian Open, přičemž si vydělala téměř 2 miliony dolarů.

Tato 24letá hráčka se poté dostala do titulků, když odmítla plnit své mediální povinnosti na French Open, což jí způsobilo pokutu 15 000 $ a den po prvním zápase odstoupila z turnaje z důvodů duševního zdraví.

V této sezóně vynechala i Wimbledon a nedokázala obhájit titul z US Open a skončila osmá na seznamu prize money, tedy hluboko pod třetím místem od roku 2020.

7. Paola Padusa (Španělsko) – 265 5962 $ (Singl: 2 602 330 $, dvoulůžkový: 52 132 $)

24letá hráčka vyhrála svůj dosud největší titul v této sezóně – Indian Wells Open, kde si odnesla šek na 1,2 milionu dolarů – a probojovala se do semifinále WTA Finals.

Španělka také vyhrála 250 WTA Belgrade Open v květnu a zároveň se dostala do semifinále Madrid Open.

Byla to sezónní poznámka, stejně jako před rokem 2021, její odměna WTA byla 869 558 $.

6 Emma Raducano (britská seniorka) – 2 807 446 $ (Singl: 2 807 446 $, dvojka: 0 $)

Možná bude superstar letošní sezóny na seznamu pro svou první kampaň.

Raducanuová udělala velké vlny od chvíle, kdy letos zasáhla do arény, vyhrála US Open bez ztráty setu, brzy poté byla pozvána na Met Gala, ale před tím vším jí zvonily jazyky při jejím vystoupení ve Wimbledonu, když se dostala do čtvrtého kola. .

19letý hráč začal rok 2021 poté, co vyhrál pouze 35 000 $ na odměnách, ale Ve Flushing Meadows získala 2,5 milionu dolarů.

5 Garbine Muguruzaová (Španělsko) – 284 6871 $ (Dvouhra: 282 7274 $, čtyřhra: 3 905 $)



Bývalá světová jednička si v roce 2021 užila znovuobjevení, když znovu poskočila na třetí místo v žebříčku WTA. Největší výplata přišla, když vyhrála WTA Finals, což jí vyneslo 1 240 000 dolarů za vítězství ve finále.

Španěl také vyhrál turnaj Dubai Tennis Championships a Chicago Fall Classic.

Stále je to daleko od její nejlepší sezóny v roce 2017, kdy vyhrála 5,4 milionu dolarů a v roce 2015 získala 4,4 milionu dolarů.

4. Karolína Plíšková (Česká republika) – 2 868 865 $ (Singl: 2 829 000 $ Double: 39 865 $)

Češka v roce 2021 nevyhrála žádný titul ve dvouhře, ale na dvou velkých turnajích skončila druhá, přičemž Wimbledon byl největší, když za své úsilí vybrala 1,2 milionu dolarů.

Plíšková se dostala také do finále Italian Open a Canadian Open.

3 Arina Sabalenka (Bělorusko) – 2 909 281 $ (Dvouhra: 2 664 681 $, čtyřhra: 235 522 $)

Hráč světového žebříčku číslo 2 vyhrál tituly v Abu Dhabi a Madridu, zatímco ve Stuttgartu skončil druhý.

Sabalenková se také dostala do semifinále na dvou grandslamových turnajích, kde vypadla v posledních čtyřech kolech ve Wimbledonu a US Open, když vyhrála čtyřhru žen Australian Open po boku Elise Mertensové.

2 Barbora Krejčíková (Česká republika) – 3 646 883 $ (Dvouhra: 2 969 248 $, čtyřhra: 616 781 $ Smíšené: 60 854 $)

Byl to rok, kdy si Křižiková ještě pamatuje, kdy na začátku roku vyhrála ve Štrasburku svůj první singlový titul, ale to byl jen začátek.

Češka na French Open zdvojnásobila a po boku krajanky Kateřiny Siniakové získala svůj první grandslamový titul ve dvouhře a titul ve čtyřhře žen.

České duo skončilo také druhé na Australian Open, zatímco Krijiková vyhrála smíšenou čtyřhru v Melbourne Parku po boku Rajiva Rama ze Spojených států.

1 Ashleigh Barty (Austrálie) – 3 945 182 $ (Jedna: 391 987 $ Double: 30 195 $)

Bartyové se loni nepodařilo dostat se do top 10 poté, co vynechala většinu sezóny, ale v roce 2021 sedí na vrcholu mezi 10 nejlepšími hráčkami WTA.

Třetím rokem za sebou obsadila místo světové jedničky a plně ospravedlnila svou pozici, protože vyhrála nejvíce turnajů (pět turnajů) a vedla money list.

Sny se plní ✨ pic.twitter.com/q0RgY4rQmH – Ash Barty 10. července 2021

Australanka získala 2,2 milionu dolarů, když v červenci vyhrála svůj první titul ve Wimbledonu a zároveň vyhrála dva turnaje WTA 1000 v Miami a Cincinnati a přidala dobře dva turnaje WTA 500.