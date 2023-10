Hráči Pokemon Go vyhodí do vzduchu „odpad“ při vynucených místních nájezdech

Komunita Pokemon Go začala na sociálních sítích kritizovat místní nájezdy, které za jejich úsilí nabízejí jen málo zaručené výnosy.

Nájezdy představují jedny z nejnáročnějších střetnutí ve hře a obvykle vyžadují pětičlennou nebo vícečlennou skupinu k úspěšnému dokončení na nejvyšší obtížnosti. Pro hráče jsou žádoucí zejména kvůli užitečným věcným odměnám a možnosti chytit raidové pokémony po vítězství.

V současné době lze některé nájezdy navštěvovat na dálku, ale jiné vyžadují, aby se hráči k účasti nacházeli v místě nájezdu. To se mezi členy komunity ukázalo jako kontroverzní a mnozí by rádi viděli změnu místních nájezdů.

Nyní je příspěvek zapnutý Redditmnozí vyjádřili svou frustraci ze současného systému a vyjádřili, co by rádi viděli vpřed.

Shadow Lugia zvýšil tlak na místní nájezdy

Nejnovější nájezd v turnaji umožňuje hráčům setkat se a zajmout Legendary Shadow Lugia. Jako 5hvězdičkový Shadow Raid je pouze místní a k poražení vyžaduje velmi silný tým. Jeden uživatel se obrátil na Reddit, aby vyjádřil svou frustraci, když řekl: „Trvalo 2 hodiny, než se vytvořila skupina dostatečně velká na to, aby dělala logii bez problémů.“

Obtížnost je umocněna skutečností, že úlovek není zárukou (pokud není lesklý).

Navíc tento problém neúměrně ovlivňuje venkovské hráče, kteří mají menší přístup k raidovým lokacím a dostatečně velkým skupinám, aby je dokončili.

Jiný uživatel souhlasil a poznamenal: „Pokud se Raid Boss objeví pouze na jeden víkend a my bychom měli hrát hru chůzí, umožněte nám chodit.“

Jiní se rychle podělili o možná řešení a řekli: „Řešení pro omezené události, jako je tato, kde máte nájezd osobně, byste měli být schopni dokončit nájezd vícekrát ve stejné tělocvičně. Ve skutečnosti je to skutečná změna, která by měla být provedena.“ Venkovští a dokonce i městští hráči za to musí zaplatit.

Není jasné, zda má vývojář Niantic nějaké plány na změnu současného systému, ale je jasné, že přimět hráče, aby používali aplikaci, jak chtějí, je na seznamu priorit.