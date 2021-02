Šéf Nintendo říká, že přechod je v polovině své životnosti, ale s posunem vpřed mohou udělat „hodně“

Budeme muset nesouhlasit s částí „This is handheld first“, protože si myslím, že Nintendo vyšlo z cesty, aby z ní byl skutečný hybrid. Takže vidíte, že toho dosáhnou tak, jak to lidé používají jinak. Osobně to sotva používám jako kapesní zařízení a některé hry potřebují jen velkou obrazovku. Ale ostatní to hrají oběma způsoby a jiní většinou rukama. Toto je génius přepínání … no, jeho část. Ale cena byla nejnižší specifikace, ano.

Vzhledem k tomu, že nemohou těmto dvěma konkurovat (ve skutečnosti 3, protože počítačové hry neustále rostou), je Switch dokonalým místem pro jedinečné hry. Už toho mají hodně, ale pokud jsou třetí strany chytré a některým se zdá, že mají rádi také Capcom, pak by exkluzivní hry měly jít s neformálním portem. Astral Chain a Octopath prodali každý přes 1 milion kopií. Nintendo dělá skvělé hry, ale nedokáže je dostatečně zaplatit, takže třetí strany by nyní měly zvážit jejich prodeje! je čas

Nintendo by podle mého názoru mělo pro Pro spolupracovat s třetími stranami. Tímto způsobem z toho budou mít prospěch nejen MP4 a BOTW2, ale některé hry třetích stran mohou být součástí jejich spuštění. Stále bude v rodině Switch a bude se prodávat několik let až do svého nástupce.

Jde o přinášení nových herních zážitků všem majitelům přepínačů.

To by také mohlo znamenat doplňky, což může být obtížné. PSVR pracoval se Sony, ale Kinekt pro MS … nic moc. Ale hej! Je to Nintendo. Mají rádi naše překvapení.