NASA shodila „vědeckou časovou kapsli“ z počátku Sluneční soustavy do pouště v Utahu

Duguay – nejnebezpečnější asteroid ve sluneční soustavě přilétá na Zemi letos na podzim – alespoň jeho část – v rámci první mise americké NASA s cílem shromáždit vzorek z asteroidu, který přistane v poušti Utah.

OSIRIS-REx přistane 24. září v Utah Test and Training Range v Dugway.

Analýza vzorku odebraného z asteroidu Bennu, jehož stáří se odhaduje na 4,5 miliardy let, pomůže vědcům pochopit původ života ve vesmíru.

„Je to vědecká časová schránka z počátku naší sluneční soustavy,“ řekl vedoucí výzkumu Dante Lauretta z University of Arizona. beno. „Je starší než Země a skutečně nám říká, odkud jsme přišli.“

Ve čtvrtek byli členové médií pozváni k návštěvě Dugway Proving Ground, které se nachází asi 135 mil západně od Salt Lake City, aby se dozvěděli o důležitosti odběru vzorků asteroidů a přípravách, které na to byly provedeny. Na místo přišli odborníci z NASA, Lockheed Martin, University of Arizona, Utah State University a Utah Test and Training Group.

Kimberly Allums, vedoucí projektu OSIRIS-REx, vlevo vzadu, a Nicole Luening, vedoucí koordinátorka vzorků OSIRIS-REx, hovoří ve čtvrtek s reportéry mimo čisté prostory v Dugway Proving Grounds. (foto: Spencer Heaps, Deseret News)

zázemí a příprava

OSIRIS-REx je v provozu již 20 let, posledních sedm let má misijní letoun ve vesmíru. Letadlo obsahující kapsli používanou ke sběru vzorku asteroidu odstartovalo z Mysu Canaveral 8. září 2016. K Bennu přiletělo v prosinci 2018 a se vzorkem odletělo v květnu 2021.

Kapsle je velká asi jako velká pneumatika auta, váží asi 110 liber a je pokryta korkovým termoplastem, aby byl vzorek chráněn před teplem. Zastaví se u nás, aby shromáždil vzorky, „jako Pac-Manova ústa,“ řekl Richard Witherspoon, vedoucí pozemního zotavení v Lockheed Martin.

Witherspoon řekl, že záchranný tým provedl pět velkých cvičení v očekávání přistání, z nichž nejnovější bylo na testovací a cvičné střelnici v Utahu. Trénink na místě umožnil týmu analyzovat podmínky na zemi a simulovat skutečné přistání.

„Je tu spousta učení o tom, jak pracovat s členy našeho vědeckého týmu při navrhování všeho, co děláme, a to můžete udělat pouze tím, že tam budete mít skutečný hardware, všechny lidi, za podmínek,“ řekl Witherspoon.

Ve čtvrtek je na Dugway Proving Grounds fotografován zkušební model pro Sample Return Capsule na kosmické lodi Osiris-Rex. NASA a vojenský personál používají model při přípravě na návrat skutečné návratové kapsle 24. září. (foto: Spencer Heaps, Deseret News)

Witherspoon se obává, že by se kovové nýty na kapsli mohly spojit dohromady a zabránit jim v jejím otevření. Přistání může ovlivnit i počasí a také může selhat padák. Witherspoonův tým ale nacvičil všechny možnosti.

„Náš tým se teď cítí opravdu sebevědomě… ať už v den, kdy tam dorazíme, uvidíme cokoliv, už máme plán, jak budeme fungovat a reagovat, a všichni to praktikovali, takže by nás nemělo nic překvapit,“ řekl. „Neočekáváme, že se stane něco katastrofálního.“

Den přistání

Letadlo OSIRIS-REx vypustí kapsli z vesmíru asi čtyři hodiny před očekávaným časem přistání v 8:55 24. září. Kapsle vstoupí do zemské atmosféry po eliptické dráze nad Kalifornií rychlostí asi 27 700 mil za hodinu a při teplotě asi 5 000 stupňů Fahrenheita.

Teplota kapsle klesne na asi 130 stupňů, než přistane na testovací a tréninkové střelnici v Utahu. Odborníci uvedli, že přistání objektu pravděpodobně nenaruší žádné okolní komunity.

Záchranný tým bude pravděpodobně používat rukavice připomínající tepelné rukavice, aby se chránil před horkem, řekl Witherspoon. Pokud by však bylo dostatečně chlazeno, používali by jednoduché nitrilové rukavice. Zájmem je chránit kapsli před kontaminací, protože samotná kapsle představuje pro členy týmu malou hrozbu.

Čistá místnost je na obrázku v Dugway Proving Grounds ve čtvrtek. NASA a vojenský personál se připravují na návratovou kapsli 24. září z kosmické lodi OSIRIS-REx, která shromáždila vzorky z asteroidu Bennu. (foto: Spencer Heaps, Deseret News)

Obnova by mohla trvat až dvě hodiny, přičemž tým 11 lidí se podílel na sběru nejen kapsle, ale také okolních vzorků vzduchu a půdy. Vědci věří, že budou mít asi 250 miligramů regolitu z benu, řekl Witherspoon, ale mohli nasbírat až dva kilogramy.

Kapsle bude přemístěna do čistého prostoru na místě, aby se snížila kontaminace a připravila nádoba obsahující vzorek pro odeslání do Johnsonova vesmírného střediska NASA v Houstonu. Nádoba bude naplněna pomocí proplachování dusíkem, což je metoda použití dusíku k vytlačení vzduchu a zabránění možné kontaminaci vzduchem a vlhkostí.

V Houstonu bude vzorek rozdělen na části pro studium a sdílení. Některé části půjdou do trezoru ve White Sands v Novém Mexiku, kde budou zachovány za předpokladu, že budoucí vědci budou mít lepší technologii pro analýzu vesmírných vzorků. Jedná se o stejný protokol, který byl následován se vzorky z lunárních přistávacích misí NASA, z nichž první se odehrála 20. července 1969 — přesně před 54 lety ve čtvrtek.

Další vzorky budou také sdíleny s Kanadou výměnou za laserový výškoměr, který poskytla a který pomohl zmapovat Bennu, as Japan Aerospace Exploration Agency a dalšími organizacemi.

Interiér zkušebního modelu pro vzorovou návratovou kapsli na kosmické lodi Osiris-Rex je ve čtvrtek na snímku z malého portu v kapsli na Dugway Proving Grounds. (foto: Spencer Heaps, Deseret News)

indikace

Loretta řekla, že analýza vzorku pomůže vědcům nejen porozumět původu života ve vesmíru, ale doufejme také, jak běžné je, že se život tvoří v celé galaxii.

Pomůže jim to také připravit se na budoucnost, řekl Loretta, včetně „pochopení našeho kosmického sousedství a pochopení všech potenciálních hrozeb z vesmíru, se kterými se možná budeme muset v budoucnu vypořádat“.

„Toto je nejnebezpečnější kámen ve sluneční soustavě,“ řekla Loretta o Bennuovi. Asteroid o průměru asi 500 metrů je ze všech asteroidů nejpravděpodobnější, že zasáhne Zemi. Pravděpodobně to ale nebude až do konce 22. století, pokud někdy zasáhne Zemi.

„Pravděpodobnost je nízká a důsledky velké – musíme něco udělat, abychom je pochopili,“ řekl.

Kimberly Allums, vedoucí projektu OSIRIS-REx Processing Project, uvedla, že vzorek by mohl obsahovat unikátní minerály, ze kterých by se vědci mohli učit.

Snímky vojenských zařízení byly pořízeny ve čtvrtek v Dugway Proving Grounds. NASA a vojenský personál se připravují na návratovou kapsli 24. září z kosmické lodi OSIRIS-REx, která shromáždila vzorky z asteroidu Bennu. (foto: Spencer Heaps, Deseret News)

Proč yota?

Není to poprvé, co byla zkušební a výcviková střelnice v Utahu použita jako místo přistání. Mise Stardust a Genesis NASA vrátily kusy komet do pouště v Utahu.

Specialista na veřejné záležitosti z Dugway Scott Dixon řekl, že testovací základna byla založena v roce 1942 v reakci na potřebu vyšší obrany demonstrovanou útokem na Pearl Harbor 7. prosince 1941. Je to zhruba stejné čtvereční míle jako Rhode Island a daleko od obydlených oblastí, což z něj dělá ideální místo pro testování životně důležitých chemických zbraní pro zlepšení obrany země – ale také ideální místo pro přistání vesmírného zařízení.

„Utah se stal místem pro shození tobolek z vesmíru ve Spojených státech,“ řekl Loretta.

Toto je jen další příklad toho, jak americká vláda využívá své zdroje, aby co nejlépe sloužila své zemi, dodal Mike Morrow, zástupce ředitele projektu OSIRIS-REx.

„To je pro Utah obrovské,“ řekl Lindsey Karl, testovací a výcvikový důstojník pro monitorování terénu v Utahu.

Dante Laurita, hlavní vyšetřovatel pro OSIRIS-REx z University of Arizona, stojí ve čtvrtek v Dugway Proving Grounds. (foto: Spencer Heaps, Deseret News)

Co pak?

Letoun použitý v OSIRIS-REx není zdaleka dokončen. Sestoupí ze své kapsle 24. září bez přistání a poté se vydá na misi OSIRIS-APEX, aby prozkoumala asteroid Apophis.

Mise OSIRIS-REx také znamená jedinečný bod obratu pro NASA, řekl Loretta, protože pro agenturu znamená mnoho prvenství. Kromě sběru prvního vzorku asteroidu pro Spojené státy zahrnovala tato mise novou úroveň kontroly znečištění a lepší dokumentaci vzorků, která se podle něj stane „standardem agentury do budoucna“.

Lauretta řekla, že protokol znečištění a zásady interakce biosféry získané z OSIRIS-REx ovlivní vzorovou misi na Mars.

„Vrácení vzorku je způsob, jakým budeme v budoucnu prozkoumávat sluneční soustavu, a mnoho z toho, co jsme udělali na OSIRIS-REx, bude předzvěstí budoucích misí,“ řekl Lauretta.

Gabrielle Shiozawa je reportérkou KSL.com.