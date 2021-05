WTA Parma Open Semifinále – poslední slovo v tenise

Semifinalisté WTA Parma Open 2021 jsou připraveni na první ročník. Během turnaje došlo k velkým překvapením, protože ve druhém kole byla vyřazena nejlepší semena Serena Williamsová. Hráč, který porazil Katrinu Senyakovou, dosáhl posledních čtyř hráčů, které se ucházely o titul. Sloan Stephens našel svou hru, stejně jako Chiang Wang. Coco Gauff pokračuje v zapůsobení a dělá velké kroky, aby byla na špici hry. Zde jsou čtyři finalisté Parma Open Championship.

Otevřené mistrovství WTA Parma

Kachina Senyakova

Češi si užívají skvělý týden, když postoupili mezi poslední čtyři hráče Parma Open. Jejím největším úspěchem v této akci bylo vyřazení skvělé Sereny Williamsové v po sobě jdoucích kolech druhého kola. Na turnaji ještě neztratil set a za chvíli se na ni podíval nejlépe.

Češky, známé svými úspěchy ve čtyřhře, hrály tento týden ve dvouhře velmi dobře. V prvním kole uvolněně porazila vycházející hvězdu Claru Towsonovou. Serena Williamsová byla jedinou hráčkou, která prosadila set, kde přerušila remízu. Češka se ale nakonec prosadila a zvítězila ve dvou setech. Poté porazila Caroline Garciovou v prvním setu, který dobře bojovala.

Nyní bude čelit mladému americkému dospívajícímu fenoménu Coco Gauff. Jednou si zahrála mladou Američanku a loni v Ostravě podlehla. Bude hledat pomstu, protože je na vítězné vlně. Ve dvouhře však hrála velmi dobře a měla by se i nadále zlepšovat a být v dobré kondici na French Open.

Coco Gove

Mladý americký teenager nyní hraje úžasný tenis. Přichází z semifinále Italian Open. Nyní je v dalším semifinále a má šanci dostat se do finále. Během tohoto turnaje Gauff ještě nepustil set. Jediným hráčem, který to opravdu prosadil, byla v prvním kole Kaya Kanibi. Šli do tajbrejku v obou skupinách a Američan v tomto zápase zvítězil.

Poté pohodlně porazila Camilu Gyorgi ve dvou setech. Ital se nemohl vyrovnat síle Američana a teenager běžel do dalšího kola. Poté se v celoamerické bitvě setkala s kolegyní Amandou Anisimovou.

Mladší Američané se dostali na vrchol, protože se pro Anisimovu příliš osvědčili. Dále se setká s Kateřinou Siniakovou, kterou loni porazila v Ostravě v jejich jediném předchozím zúčtování. Mladý teenager hraje úžasně a je na dobré cestě na French Open.

Sloan Stephens

A konečně, šampion US Open 2017 má skvělý týden. Letos jsem se poprvé dostal do semifinále turnaje. Nepochybně to posílí její sebevědomí, protože hraje svůj nejlepší tenis za dlouhou dobu. V prvním kole hrála těžkou soupeřku ve své krajance Katie McNallyové. Ona vyhrála zápas ve dvou setech a rezervovala zápas proti Daria Ksatkina poté.

Rus byl zatím jediným hráčem, který měl skupinu Američanů. Oba bojovali až do konce, ale Američan se nakonec ukázal jako nejlepší hráč. Poté byla Sara Irani dobrým hráčem písku. Proti Američance tomu tak nebylo, protože snadno porazila Italku ve dvou setech a v posledním setu vyráběla italský chléb. Nyní si zahrajete Wang Qiang v semifinále a pokusíte se ji porazit poprvé. Bude se snažit hrát dobře a v dalším zápase jí dá zápas.

Wang Qiang

Čínský hráč nedosáhl po celý rok působivých výsledků. Nakonec vytáhla několik vítězství a celý týden hrála skvěle. V prvním kole porazila Misaki Doi ve třech setech. Poté porazila Martinu de Giuseppe ve své vlasti. To byla nejjednodušší výhra, pokud vyhrála ve dvou setech.

Poté hrála akční thriller proti Petře Martic. Tento zápas šel na celou vzdálenost a oba hráči si zahráli tenis na vysoké úrovni. První set byl tak blízko, že si zajistil nerozhodný výsledek, když vyhrál čínský hráč. Poté se Chorvat ve druhém setu odrazil a zachytil ho určitou silou. Poslední skupina byla jako první skupina, ale čínské hráčce se podařilo rozbít podání jejích soupeřů a sloužit k vítězství.

Nyní si rezervovala zápas proti Sloane Stephensové v semifinále. Hrála Američana dvakrát a byla neporažená. Ačkoli tyto zápasy byly na tvrdých kurtech a vrátily se v roce 2016, respektive 2017. Hraje však dobře a bude se snažit přinést své vítězství do dalšího zápasu.

Zábavné semifinálové zápasy

Oba zápasy budou vypadat plné zábavy, protože čtyři hráči během celého týdne nabízeli vysoce kvalitní tenis. Pro svou zahajovací akci představila Parma Open a byla by dvěma velkými semifinálovými zápasy. Čtyři dámy hrály celý týden skvěle a budou se snažit pokračovat ve finále.

