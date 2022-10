Rishi Sunak se stává příštím britským premiérem

Bývalý kancléř státní pokladny Rishi Sunak se má stát příštím britským premiérem poté, co v pondělí vyhrál souboj o vedení konzervativců – a nyní čelí obrovskému úkolu stabilizovat stranu a zemi v době ekonomických a politických otřesů. A teprve letos třetí vůdce národa. Premiérský post převezme po Liz Trussové, která minulý týden po turbulentních 45 dnech ve funkci rezignovala a zanechala za sebou ohromující ekonomiku a traumatizovanou a rozdělenou stranu. Graham Brady, stranický funkcionář, uvedl, že pro setrvání v klání je vyžadována nominační hranice 100 konzervativních poslanců. Jako oblíbenec vládnoucích konzervativců hledal stabilitu v době obrovských ekonomických výzev a měsíců chaosu, který pohltil poslední dva vůdce. Sunack prohrál s Trussem v nedávných konzervativních volbách, ale zdá se, že jeho strana nyní touží po bezpečné ruce při řešení rostoucích cen energií a potravin a hrozící recese. Politik vedl ekonomiku přes pandemii koronaviru, získal chválu za svou finanční podporu propuštěným pracovníkům a uzavřeným podnikům a sliboval „bezúhonnost, profesionalitu a odpovědnost“, pokud sestaví vládu – skrytá kritika skandálu poskvrněného Johnsonem a Johnsonem. . Tros sužovaný problémy, král Karel III. nyní požádá Sunaka, aby sestavil vládu. Po předání moci od Trusse později v pondělí nebo úterý se stane předsedou vlády, což je Sunakovo historické vítězství: je prvním britským premiérem jihoasijského původu, prvním hinduistou, který tuto pozici zastává, a nejmladším za posledních 200 let. Výzva, které čelí, je hrozivá, když se pokouší sjednotit frustrovanou a rozdělenou stranu, která v průzkumech výrazně zaostává za opozicí, a snaží se podpořit ochabující ekonomiku po Trussově krátkém a katastrofálním experimentu s liberální ekonomií. Bylo by to zaplaceno vládními půjčkami, což by zvýšilo hodnotu libry v nákladech na vládní půjčky a hypotéky a přinutilo Bank of England zasáhnout. Trussová provedla řadu obratů a nahradila hlavu státní pokladny, ale čelila vzpouře zákonodárců ve své straně, která nahlodala její moc. noc, která ukončila krátkodobý, vysoce sledovaný pokus o návrat na post premiéra, který byl sesazen před více než třemi měsíci kvůli morálním skandálům. Dovolená v Karibiku. V neděli pozdě večer řekl, že shromáždil podporu 102 kolegů. Ale byl daleko od podpory Sunaka a řekl, že dospěl k závěru, že „nemůžete efektivně vládnout, pokud nemáte v parlamentu jednotnou stranu“. Vyhlídka na Johnsonův návrat uvrhla již tak rozdělenou Konzervativní stranu do dalších zmatků. Dovedl stranu k drtivému volebnímu vítězství v roce 2019, ale jeho premiérský post byl zatemněn skandály kolem peněz a morálky, které se nakonec pro stranu staly příliš mnoho. vyhrát“ v příštích celostátních volbách, které se mají uskutečnit v roce 2024. Řekl, že by pravděpodobně vyhrál hlasování konzervativní strany proti kterémukoli ze svých vyzyvatelů. Řekl, že by to prostě nebyla správná věc. Naznačil, že by se mohl vrátit , která řekla: „Myslím, že mám hodně co nabídnout, ale obávám se, že na to prostě není čas.“ Ve čtvrtek, po 45 dnech zmatků v úřadu, přiznala, že nedokázala dodat neúspěšný ekonomický balíček ke snížení daní, který měla. opustit poté, co ve své straně vyvolala hněv a týdny zmatku. Na finančních trzích požadavky podněcují národní volby Podle britského parlamentního systému není potřeba, aby existoval systém do konce roku 2024, ačkoli vláda má schopnost zavolejte to dříve, ale to se v tuto chvíli zdá nepravděpodobné Průzkumy veřejného mínění říkají, že volby by pro konzervativce znamenaly katastrofu, přičemž velkou většinu získali středoleví labouristé.

Bývalý kancléř státní pokladny Rishi Sunak se má stát příštím britským premiérem poté, co v pondělí vyhrál souboj o vedení konzervativců – a nyní čelí obrovskému úkolu stabilizovat stranu a zemi v době ekonomických a politických otřesů. Sunak bude prvním barevným vůdcem Británie a třetím vůdcem země jen letos. Převezme funkci premiéra a nahradí Liz Trussovou, která minulý týden po turbulentních 45 dnech ve funkci rezignovala a zanechala za sebou ohromující ekonomiku a traumatizovanou a rozdělenou stranu. Jeho jediný soupeř, Benny Mordaunt, postoupil a odstoupil poté, co nedosáhl prahu nominace 100 konzervativních poslanců potřebných k setrvání v klání. „Mohu potvrdit, že jsme obdrželi jednu platnou nominaci, a proto byl Rishi Sunak zvolen lídrem Konzervativní strany,“ řekl představitel strany Graham Brady. Sunak byl průkopníkem, když vládnoucí konzervativci hledali stabilitu v době obrovských ekonomických výzev a měsíců chaosu, který pohltil poslední dva vůdce. Sunak prohrál s Trussem v nedávných konzervativních volbách, ale jeho strana se nyní zdá, že se chce bezpečně vypořádat s rostoucími cenami energií a potravin a hrozící recesí. Politik vedl ekonomiku přes pandemii koronaviru a získal chválu za svou finanční podporu propuštěným pracovníkům a uzavřeným podnikům. Slíbil „bezúhonnost, profesionalitu a odpovědnost“, pokud sestaví vládu – skrytá kritika skandálu Johnson-Truss, který tento problém sužuje. Král Karel III nyní požádá Sonaka, aby sestavil vládu. Předsedou vlády se stane v případě předání moci od Trusse později v pondělí nebo v úterý. Sunakovo vítězství je historické: je prvním britským premiérem jihoasijského původu, prvním hinduistou, který tuto pozici zastává, a nejmladším za posledních 200 let. Výzva, které čelí, je hrozivá, když se pokouší sjednotit frustrovanou a rozdělenou stranu, která v průzkumech výrazně zaostává za opozicí, a snaží se podpořit ochabující ekonomiku po Trussově krátkém a katastrofálním experimentu s liberální ekonomií. READ Čína v Číně hlásila své první domácí případy COVID-19 za více než 3 týdny Její návrh na přísné daňové škrty, které mají být zaplaceny prostřednictvím vládních půjček, aby se zvýšila hodnota libry, zvýšil náklady na vládní půjčky a hypotéky a vynutil si nouzovou intervenci Bank of England. Trussová provedla řadu obratů a nahradila šéfa státní pokladny, ale čelila povstání ze strany zákonodárců ve své straně, které nahlodalo její autoritu. V bleskově rychlém souboji o její nahrazení se Sunakova pozice posílila poté, co bývalý lídr Boris Johnson v neděli večer dramaticky odstoupil ze závodu, čímž ukončil krátkodobou, vysoce postavenou snahu o návrat do premiérského křesla, která ho sesadila z o něco více než že. Před třemi měsíci uprostřed morálních skandálů. Johnson strávil víkend tím, že se po návratu z dovolené v Karibiku snažil získat podporu od kolegů konzervativních zákonodárců. V neděli pozdě večer řekl, že shromáždil podporu 102 kolegů. Ale za Sunakovou podporou zaostával a řekl, že došel k závěru, že „nemůžete efektivně vládnout, pokud nemáte v parlamentu jednotnou stranu“. Vyhlídka na Johnsonův návrat uvrhla již tak rozdělenou Konzervativní stranu do dalšího zmatku. V roce 2019 dovedl stranu k drtivému volebnímu vítězství, ale jeho premiérský post byl zatemněn skandály kolem peněz a morálky, které se pro stranu nakonec staly příliš. Johnson ve svém nedělním prohlášení trval na tom, že má „dobrou pozici k dosažení vítězství konzervativců“ v příštích celostátních volbách, které se mají uskutečnit do roku 2024. Řekl, že pravděpodobně vyhraje hlas konzervativců proti kterémukoli ze svých soupeřů. „Ale v průběhu posledních dnů jsem bohužel dospěl k závěru, že by to nebylo správné,“ řekl. Nicméně naznačil, že by se mohl vrátit, a řekl: „Myslím, že mám hodně co dát, ale obávám se, že na to prostě není čas.“ READ Rakousko nařídilo celostátní uzamčení pro neočkované osoby Trussová ve čtvrtek po 45 dnech zmatků v práci rezignovala a přiznala, že nedokázala dodat neúspěšný ekonomický balíček na snížení daní, kterého byla nucena opustit poté, co vyvolala hněv ve své straně a týdny zmatku na finančních trzích. Nepokoje v Konzervativní straně podporují požadavky na celostátní volby. V rámci britského parlamentního systému není nutné, aby existoval systém do konce roku 2024, ačkoli vláda má možnost jej vyhlásit dříve. V tuto chvíli se to zdá nepravděpodobné. Průzkumy veřejného mínění říkají, že volby budou pro konzervativce katastrofou, přičemž velkou většinu získají středoleví labouristé.