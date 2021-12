Nová česká vláda nastiňuje vládní strategii

Jedním z posledních počinů předchozí české vlády bylo nařízení vládních vakcín pro personál nemocnic a pečovatelských domů, policisty, vojáky, osoby v některých dalších profesích – a všechny občany starší 60 let.

Nařízení má sice platit od března, ale nová koaliční vláda Petra Fialy ho plánuje nahradit dříve.

Nově jmenovaný ministr zdravotnictví Vlastimil Válek říká, že nařízení nebude obsahovat odkaz na věk podle novel, které budou zavedeny v polovině února.

V neděli o záměrech vlády informovala CNN Prima News. diskutoval Válek.

„Vládu je třeba upravit. Prvním důvodem je rychlost mutace viru. Komise musí reagovat na údaje, které o Omigronu dostáváme. Druhá věc je, že technicky vzato je povinné očkování dospělých jasným rozchodem se systémem WHO. Mezi zeměmi – alespoň v Evropské unii – musí existovat jasná dohoda o tom, jak provádět povinné očkování.

Válek ve Vlastimi|Foto: René Wolfik, Český rozhlas

Jedním z prvních kroků nové koaliční vlády bylo oznámení, že nechce prodloužit výjimečný stav do 25. prosince.

Naopak klade větší důraz na testování PCR, které se výrazně posílí, uvedl ministr Válek.

V neděli uvedl, že v současné době se v Česku denně provádí 140 000 testů PCR.

Do poloviny ledna by se to mělo zvýšit na 200 000 denně a do poloviny roku 2022 na 600 000, ale ani to podle něj nebude stačit.

Nicméně, šéf zdravotnictví říká, že vakcíny stále představují chytrý přístup ke strumě.

Řekl, že je důležité zajistit, aby děti chodily do školy a nemusely se vracet k dálkovému vzdělávání. řekl Válek.

Nový šéf zdravotnictví o svém přístupu podrobně řekl CNN Prima News s tím, že není zastáncem opatření ve stylu objednávky a trvá na „interpretaci a porozumění“.

Po zvážení nejnovějších údajů řekl, že další kroky oznámí 27. prosince.

Pan. Válek řekl, že raději apeluje na veřejnost, aby o Vánocích mírnila své chování, než aby zaváděla nová omezení.

Na dotaz moderátora zpravodajství CNN Prima, co by se stalo, kdyby tato odvolání neuspěla, odpověděl, že věci „skončí dobře“.

Mezitím se ruší Národní rada pro zdravotní rizika zřízená poslední českou vládou; Vlastimil Válek a jeho protějšek Vít Rakušan na ministerstvu vnitra budou nyní klíčovými veřejnými tvářemi ve válce státu proti koronaviru.