Recenze: Pivot Mach SL 4 spojuje XC rychlost a pohodlí

Klesající

Velkou otázkou bylo, zda kolo dokáže jet z kopce stejně dobře jako nahoru. Normálně můj nejdrsnější kritik, na výletech na konci léta jsem od přátel dostal pěkné ujištění, že sestupuji rychleji než obvykle. Myslím, že je to z velké části způsobeno zážitkem z úplného ponoření do ságy Breck, ale motorka s tím určitě měla také něco společného.

Reagující odpružení Mach 4 SL absorbuje všechny druhy nárazů a zjistil jsem, že je velmi shovívavý pro lehké XC kolo. Krátké řetězové vzpěry udržují věci rychle a s motocyklem se snadno manévruje úzkým technickým terénem. Během fáze „Colorado Trail“ Breck Epic je zde téměř míle dlouhá část drsné, technické skalky, kde je výběr lajny náročný a důležitý. Během této sekce jsem viděl několik chlapů sedět vedle svých převrácených kol, ale podařilo se mi zůstat vzpřímený, i když to nebylo hezké.

Když už mluvíme o závodění, nastavení na krátkou dráhu mi rozhodně připadá „dostivější“, což se dá očekávat, ale nepopsal bych to jako drsné nebo méně schopné (pamatujte, že jsem v tomto nastavení omylem provedl celý Breck Epic). Jen jsem preferoval pocit z jízdy při delším cestování, který nebyl o nic méně citlivý, ale byl hravější a zábavnější. Pivot říká, že motorka je optimalizovaná pro nastavení delšího cestování, takže kdyby to byla moje motorka, dal bych to tam a zapomněl na to, jak si představuji, že by to udělala většina jezdců. Nenašel jsem žádné nevýhody lezení v delším cestovním prostředí, díky čemuž byl zážitek ze sestupu mnohem příjemnější.