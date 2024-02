Vysvětlil výsledky překvapivých pákistánských voleb v roce 2024

Pákistánské parlamentní volby skončily překvapivým rozrušením, které by mohlo zkomplikovat přechod k další vládě a mohlo by ponechat politiky vítězů bez skutečné vládní moci.

Očekávalo se, že PML-N, podporovaná mocným a vlivným pákistánským vojenským establishmentem, snadno vyhraje volby minulý čtvrtek a vrátí kontroverzního bývalého premiéra Naváze Šarífa na jeho starý post. Voliči však přinesli ohromující vítězství politikům spřízněným s pákistánskou stranou Tehreek-e-Insaf uvězněného bývalého premiéra Imrana Khana.

To ale neznamená, že Khan bude příštím premiérem, nebo dokonce, že jeho strana povede příští vládu.

Společnosti PTI bylo v podstatě zakázáno nominovat kandidáty poté, co Nejvyšší soud rozhodl, že její volební symbol nelze používat na hlasovacích lístcích; Místo toho několik politiků PTI kandidovalo jako nezávislí. Nezávislí kandidáti, většina z nich napojená na Pákistán Tehreek-e-Insaf (PTI), získali 92 křesel v pákistánském parlamentu – více než kterákoli z ostatních velkých stran. To by obvykle dalo straně převahu při sestavování vlády a výběru premiéra. Ale protože nezávislí nejsou součástí žádné strany, PML-N a Pákistánská lidová strana, obě v čele s členy vládnoucích politických rodin, jednají o vytvoření koalice, která povede příští vládu.

V praxi to nemusí vést k masivním změnám v každodenním životě. Žádná z velkých stran nemá přesvědčivé ani přesvědčivé plány na řešení ekonomických a bezpečnostních problémů, které sužují Pákistán.

„Pokud jde o plány obou stran řešit pákistánské ekonomické a bezpečnostní problémy, není velký rozdíl,“ řekla Voxu e-mailem Madiha Afzal, členka Programu zahraniční politiky v Brookings Institution. „Věc se má tak, že jsme viděli všechny tyto strany (a kandidáty) držet moc dříve a zásadně nezměnily směřování země, zejména její ekonomiku.“

Proto je lepší chápat hlasování Pákistánců jako podporu politické agendy, stejně jako je to silná výtka politickému establishmentu a vojenské síle, která jej podporuje.

Kdo teď povede Pákistán?

I když se PTI podaří sestavit příští vládu, Khan nebude moci být příštím premiérem; Kvůli odsouzení za trestný čin mu byl na 10 let zakázán výkon volených funkcí.

Pákistánský parlament bude muset sestavit koaliční vládu, což je velmi pravděpodobné Koalice PML-N a Pákistánské lidové stranyS Shehbazem Sharifem, bratrem vůdce PML-N Nawaz Sharif, přebírá pozici premiéra.

„Většina lidí – dokonce i ti, kteří pozorně sledují pákistánskou politiku – byla překvapena tím, co se stalo 8. února, a to nezahrnuje pouze počet lidí, kteří přišli volit“ v očekávaných velmi nenápadných volbách. , řekl Nilofar Siddiqui, docent vědy, politiky a mezinárodních záležitostí na State University of New York v Albany, řekl Vox v rozhovoru.

Podpora politiků PTI byla obzvláště překvapivá vzhledem k četným snahám zabránit takovému vítězství, včetně uvěznění některých politiků před volbami a zákazu strany používat jejich volební symbol – kriketovou pálku, odkaz na Khanovu minulost kriketové hvězdy – na hlasovací lístky. .

Nawaz, starší Sharif, byl premiérem třikrát předtím, počínaje 90. lety; Nikdy si však neodseděl celé funkční období a dvakrát odešel do exilu. Ale během svého posledního funkčního období, počínaje rokem 2013, dokázal stabilizovat ekonomiku a zajistit investice do infrastruktury z Číny – tento krok se nyní vrací zpět, protože Pákistán, stejně jako mnoho dalších chudých zemí zadlužených Číně, shledává účet splatným.

Sharif byl rovněž neúspěšný při zvládání velmi vážných bezpečnostních obav Pákistánu, které pramenily především z extremismu podněcovaného v sousedním Afghánistánu, ale také z místních povstání a ze sunnitské extremistické skupiny Islámský stát Chorasan působící v Íránu, Afghánistánu a Pákistánu.

Existuje možnost, že předsedkyní vlády bude zvolena 35letá předsedkyně Pákistánské lidové strany Bilawal Bhutto Zardariová, zejména pokud tuto volbu podpoří nezávislí politici a ti z menších stran. „Naše strana chce Bilawala jako premiéra,“ uvedl v prohlášení Faisal Karim Kundi, představitel Pákistánské lidové strany. Rozhovor na pákistánském Geo TV kanáluJak informovala agentura Reuters. „Bez nás nikdo nemůže sestavit vládu.“

Bhutto Zardari je synem Bénazír Bhuttové – první pákistánské premiérky, která byla zavražděna v roce 2007 – a bývalého prezidenta Asifa Aliho Zardariho. Bhutto Zardari je také vnukem bývalého prezidenta a premiéra Zulfikar Ali Bhutto.

Přestože Bhutto Zardariová patřila ke staré pákistánské politické rodině, svou kampaň směřovala k mladým voličům a zaměřila se na program navrhující ekonomické změny zaměřené na změnu klimatu.

Co to vypovídá o demokracii v Pákistánu?

Nadcházející týdny budou pravděpodobně napjaté, protože pákistánský parlament se pokusí sestavit vládu a příznivci PTI projeví svou loajalitu – a vyjádří svou frustraci z politického a vojenského establishmentu.

„Toto hlasování můžeme považovat za kombinaci toho, že jsme ve své podstatě pro-PTI; „Mělo by to být také považováno za neodmyslitelně proti úřadujícím,“ řekl Siddiqi. Tedy odmítání politiky jako obvykle.

To znamená odmítnout hybridní povahu pákistánské politiky, která má demokratické systémy, jako jsou volby a soudnictví, ale víceméně podléhá režii vojenského establishmentu. Pákistánská demokracie byla sužována řadou vojenských převratů a navzdory konkurenčním volbám a aktivním politickým stranám je to konečná síla – dynamiky, které byli svědky jak Chán, tak Šaríf, když jejich spory s armádou zničily jejich politickou kariéru (ačkoli se zdálo, že Sharif že se rozhodl, že to neudělám). Reformovat svůj vztah k armádě před volbami.

Asfandyar Mir, hlavní odborník v programu pro jižní Asii v americkém institutu míru, řekl Voxu, že režim potlačil snahy demokraticky zvolených vůdců. „Mnoho institucionálních aktérů přijalo hranice, ve kterých musí zůstat…a to otevírá politický prostor pro armádu, aby si v pákistánském politickém systému užívala určitých privilegií,“ řekl Foxu.

Až dosud to pákistánský lid a mezinárodní společenství většinou akceptovali jako status quo. Khanovi příznivci ho však začali vnímat jako outsidera bojujícího proti korupci, někoho mimo politický establishment, kdo rozumí jejich problémům. Proto jejich podpora politikům patřícím k hnutí PTI představuje jako obvykle odmítnutí politiky.