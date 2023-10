Izraelsko-americký teenager promluvil poté, co byli jeho rodiče zabiti při útoku Hamasu

CNN

„Moje máma a táta položili život, aby mě zachránili,“ řekl ve čtvrtek CNN šestnáctiletý Rotem Mathias.

Rotem je izraelsko-americký teenager, jehož rodiče, Deborah a Shlomi Mathiasovi, byli zabiti ozbrojenci z Hamasu v Izraeli. Rotemova matka zemřela ve snaze ho ochránit. Byl zastřelen, ale útok přežil.

„Teď už můžu chodit. Před pár dny jsem nemohl ani stát,“ řekl Rotem CNN Poppy Harlow. „Kulku mi z žaludku odstranili operací a cítím se mnohem lépe.“

Rotem řekl, že si tu kulku plánuje nechat.

„Chtěl jsem si to uchovat jako vzpomínku, abych na to nikdy nezapomněl a pamatoval si, že i když to byl nejtěžší a nejnižší bod v mém životě, našel jsem… nějakou naději, že bych možná mohl žít dál a sdílet vzpomínky, a jak jsem viděl svůj život,“ řekl na „CNN This Morning.“ : „Rodiče s jinými lidmi.“

Rotem hovořil o životě svých rodičů se svými sestrami Shaked a Cher a dědečkem Ilanem Troenem, emeritním profesorem z Brandeis University v Massachusetts.

„To, co jejich rodiče, Shlomi a Deborah, udělali, bylo velmi vážné, metodické, láskyplné, s velkou péčí a inteligencí, a byli schopni založit rodinu,“ řekl Truen. „Jejich život nebyl vždy snadný, ale překonali všechny překážky, kterým čelili, aby vytvořili krásnou rodinu.“

Jen před několika dny Truyn bezmocně poslouchal, jak byla jeho dcera zavražděna.

„Telefonovali jsme s Deborah, když byla zabita,“ řekl Troen dříve CNN. „Celý den jsme mluvili po telefonu s naším vnukem Rotemem, když nejprve ležel pod jejím tělem, pak našel místo, kam uniknout.“

Dodal, že kulku nesla jeho matka.

„Teroristé přišli, měli výbušniny a vyhodili do povětří vchodové dveře jejich domu a pak vyhodili do povětří vchodové dveře takzvané bezpečné místnosti.“

Rotem se skrýval více než 12 hodin poté, co byl zastřelen, řekl Troen a posílal textové zprávy na svůj telefon, aby komunikoval s lidmi, kteří ho učili, jak dýchat a zvládat krvácení. Když byl Rotem zachráněn, byl jeho telefon nabitý ze 4 %.

„Moje matka a otec jsou mrtví. „Promiň,“ vyprávěl Shaked slova, která jí po útoku napsal její bratr. „A pak byla moje služba přerušena a přerušena.“

Shaked řekla, že pak čekala 13 až 14 hodin, nebyla si jistá, jestli její rodiče už odešli nebo jestli je její bratr v bezpečí.

„Velmi jsem se bála, velmi jsem se bála,“ řekla. „Nikdo by tím neměl projít – nikdy.“

Rotem a jeho sestry byli po útoku znovu shledáni a byli ponecháni, aby se vyrovnali se ztrátou svých rodičů.

„Byli velmi stateční. Byli to dobří lidé a nezasloužili si nic tak hrozného,“ řekl Sher. „Nikdo z lidí v Izraeli, ani žádný z cizích státních příslušníků, kteří zde byli nebo byli zajati, si nic z toho nezaslouží.“ “

Deborah Matias navštěvovala Raymond School of Music v oblasti Tel Avivu, kde se podle Truena seznámila se svým manželem.

„Deborah byla dcerou světla a života,“ řekl Truen. „Místo toho, aby se stala vědkyní nebo lékařkou, jednoho dne mi řekla: ‚Tati, musím dělat hudbu, protože ji mám v duši.‘“

Rotem řekl, že jeho rodiče udělali vše, co mohli, aby dali svým dětem život, který pro ně chtěli.

„Chtěli, abychom byli šťastní, abychom byli divní,“ řekl Rotem, když se jeho sestry posadily vedle něj.

V okamžiku se všichni tři přes slzy usmáli.

„Chtěli, abychom byli šťastní. Chtěli, abychom byli v míru. Nechtěli, abychom byli v takové situaci, a chtěli, abychom žili, víc než cokoli jiného,“ řekl Rotem.

„Tam nezemřou,“ dodal. „Neumřou. Budou žít ve vzpomínkách a příbězích.“