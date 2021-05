Epidemie ještě neskončila, navzdory očkování

Varoval, že „epidemie ještě zdaleka nekončí“. „Nikde to neskončí, dokud to neskončí všude.“

„V některých zemích s nejvyšší mírou zaočkovanosti došlo k velkému odpojení,” řekl generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Zdá se, že epidemie skončila, zatímco jiné trpí obrovskými vlnami infekce.” Konference z ústředí agentury v Ženevě.

Šéf Světové zdravotnické organizace v pondělí varoval, že globální pandemie ještě neskončila, a to navzdory vysoké míře očkování proti Covid v některých zemích, několik dní poté, co CDC řekla plně očkovaným Američanům, že na většině míst mohou jít bez masek.

Tedrosovy komentáře přišly čtyři dny poté, co Centra pro kontrolu a prevenci nemocí aktualizovala pokyny pro veřejné zdraví, aby řekla, že lidé, kteří byli plně očkováni, již nemusí nosit obličejovou masku nebo se na většině míst, ať už venku nebo uvnitř, zdržovat ve vzdálenosti 6 stop od ostatních. . Je to poprvé, co federální vláda od té doby vyzvala lidi, aby přestali nosit masky Nejprve zavolal, aby zakryl obličej Před více než rokem.

Někteří lékaři řekli Nové pokyny znamenají Že „očkovaní lidé se mohou vrátit do normálu“.