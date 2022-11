Premiérový večer v České republice

Inaki pero Stal se 195. debutantem ‚Made in La Masia‘ za FC Barcelona Úterní večer v Plzni. Deset let poté, co ve 13 letech pronikl do slavného mládežnického systému Barçy, zastoupil vysloužilého Ter Stegena, aby se poprvé představil za klub proti Victorii.

Pro Peñu to není první zkušenost s Ligou mistrů. Brankář hrál v minulé sezóně proti svému chlapeckému klubu na hostování z Galatasaraye. Za 90 minut na hřišti byla působivá, zvláště když v půlhodině odepřela Lukáši Galvachovi potenciální vyrovnání a další dobrou práci proti Vlkanové těsně před tím, než Češky zvýšily na 3:2.

Byl to také oficiální startovací večer Mark Casado, který po 67 minutách nastoupil za zraněného Kesseyho. Devatenáctiletý hráč z Barçy Athletic se v této sezóně objevil sedmkrát v Primera RFEF a párkrát v UEFA Youth League.

Byl to nezapomenutelný večer pro Alvara Sanze, který si neodbyl oficiální debut, ale poprvé si zahrál v Lize mistrů. Muž Barca Athletic po 77 minutách nahradil zraněného Pabla Torre.

První start pro Pabla Dorra

Pablo Torre, Muž, který vstřelil poslední gól v Plzni, už v této sezóně figuroval v La Lize i Lize mistrů, ale v základní jedenáctce je poprvé.

Torreho gól ve věku 19 let a 212 dní z něj udělal druhého nejmladšího hráče FC Barcelona, ​​který skóroval ve svém prvním startu v Lize mistrů, na čele pouze Giovani dos Santos.