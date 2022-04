Three Hopes přináší vzrušující nový trailer

obrázek : nintendo

Druhý trailer k Fire Emblem Warriors: Three Hopes Ukázal se dnes ráno a slíbil mi vše, co bych mohl chtít v Mussově pokračování jeho mistrovského taktického RPG díla. Poté, co náš nový hrdina ukáže, že ho hlavní hrdina bije Fire Emblem: Tři domyVideo jde přímo do skvěle vypadající hry. Navzdory válečníci Vzorec, tři naděje Velmi podobný skutečnému nástupci tři domy.

Video začíná střetem mečů mezi dvěma postavami, z nichž jednou je Blythe, hlavní hrdina tři domy. Porazila Shez, který je brzy odhalen jako hlavní postava tři naděje. Miluju tohle intro, protože mě úplně štve, v jakém vesmíru se nová hra nachází. od té doby první trailer Zdánlivě zdůrazňující spolupráci Tří pánů jsem si myslel, že příběh této hry bude jakousi zlatou stezkou, na níž Byleth sjednotí tři znesvářené národy proti této tajemné nové postavě. Ale vlastně hlavní hrdina tři domy On je padouch v této hře. Je to nečekaný zvrat, který mě příběh ještě víc vzrušuje tři naděje má za cíl zjistit.

Taky mě zajímá jak tři naděje Zdá se, že čerpá ze zdrojového materiálu strategie RPG a nabízí taktičtější zážitek než hack and slash akce, které západní hráči očekávají od musou her. klasický ohnivý znak Zbraňový trojúhelník mezi mečem, kopím a sekerou se vrací a duo systém, který umožňuje postavám spojit síly a stát se silnějšími, by měl znát každý, kdo hrál. Fire Emblem: Warriors. Nejlepší ze všeho je, že můžete znovu trénovat a trávit čas se svými oblíbenými postavami. Těším se na plánování několika schůzek na večeři s Edelgardem mezi našimi strašlivými bitvami.

Jsem jedním z těch pacientů, kteří rádi hrají skutečné hry musou Fire Emblem Warriors (Osoba 5Musso se nepočítá)A Ale je pravda, že tato hra selhala v kampani na holé kosti. podmiňující bohaté tradice tři domy Bylo to chytré rozhodnutí, které, jak doufáme, vyřeší jeho nejzjevnější slabinu ohnivý znakPrvní musou hra. A protože první upoutávka naznačila, že postavy z různých domovů budou spolupracovat, těším se, až uvidím své přátele z různých zemí konečně bojovat na stejné straně, místo aby se museli navzájem zabíjet jako v tři domy.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes Vydání je naplánováno na červen 24, 2022 pro Nintendo Switch.