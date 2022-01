Tlačítko pro vysunutí drželo veškerou energii na původním Xboxu

Nejdůležitější tlačítko na původním Xboxu nebylo tlačítko napájení: bylo to tlačítko pro vysunutí přihrádky na disk.

Koncepčně to nedává smysl. Nejdůležitějším tlačítkem by samozřejmě mělo být tlačítko napájení — zapíná (a vypíná) celou konzoli. Ale tento postoj je ponořen do našeho chápání moderních zařízení, kde jsou naše hry a aplikace mnohem samostatnější, než tomu bylo v době rozkvětu původního Xboxu.

Design konzoly odráží prioritu tlačítka pro vysunutí. Tlačítko pro vysunutí disku je větší, vyšší a obklopené LED kroužkem v ikonické zelené záři konzole, čímž na něj přitahuje ještě větší pozornost.

Odůvodnění je zde jednoduché: původní Xbox (stejně jako jeho současníci a předchůdci) byl bez disků pro hry, DVD a CD k ničemu. Bez tlačítka přihrádky na disk nebyl váš Xbox nikdy víc než obrovský kus zeleného a černého plastu. Microsoft vás tedy chtěl nasměrovat k tomuto tlačítku, protože to znamenalo, že jste si koupili hru a jste připraveni hrát, nebo že chcete vyměnit disky za hraní něčeho jiného.

Zapnutý Xbox s rozbitým diskem byla zbytečná věc; Xbox s otevřeným zásobníkem byl připravený a připravený vyrazit do vašeho dalšího videoherního dobrodružství. Není divu, že Microsoft ve svém návrhu upřednostnil tlačítko pro vysunutí disku?

Je to dědictví, které existuje jinde v konzolovém vesmíru. Původní Playstation a PlayStation 2 mají tlačítka napájení stejné velikosti jako tlačítka přihrádky na disky; Nintendo GameCube to dělá také a zdůrazňuje své tlačítko pro vysunutí víka s extra fyzickým důlkem, který ostatní tlačítka napájení a reset postrádaly. Ale původní Xbox vítězí ve své oslavě tlačítka pro vysunutí, protože z něj dělá jediné největší a nejkřiklavější tlačítko na celé konzoli.

Nástupci Xboxu však také vyprávějí příběh o tom, jak se disky v průběhu let stávaly stále méně kritickou součástí videoher. Vezměte si například původní Xbox 360. Tlačítko pro vysunutí zásobníku je stále výrazné, nachází se na boku samotného disku, ale už není v centru pozornosti. Tlačítko napájení to zatemnilo, nyní je obrovské a ověnčené LED kontrolkami, které by mohly indikovat připojené ovladače (nebo kritické selhání hardwaru).

Tento posun zaměření od diskové jednotky se shodoval se zvýšením funkčnosti samotné konzole. Xbox 360 mohl fungovat bez vložené hry; měl pevný disk, na který jste si mohli stahovat hry, a připojení k internetu pro nákup a půjčování filmů a televizních pořadů. Je to trend, který pokračuje v průběhu historie 360. Následné iterace 360 ​​Slim a 360 E budou nadále zmenšovat tlačítko pro vysunutí disku a současně kladou větší důraz na tlačítko napájení a přidávají chromované detaily, které jej dále zvýrazní.

Generace Xbox One by šla o krok dále. Poprvé bylo u nové konzole možné nakupovat hry zcela digitálně a měřítko mezi rozsvícenou ikonou napájení konzole ve tvaru loga Xbox a malým kapacitním tlačítkem pro vysunutí disku to odráží. Xbox One S by dovedl tento trend k ultimátnímu výrazu: digitální verzi této konzole jednoduše chyběla disková jednotka (a odpovídající tlačítko).

Čímž se dostáváme k moderní generaci konzolí Xbox. Xbox Series S se zcela obejde bez disků – všechny hry zakoupené a hrané musí být provedeny prostřednictvím obchodu společnosti Microsoft. Ale i Xbox Series X ukazuje zásadní posun v tom, jak komunikujeme s konzolemi. Tlačítko napájení je stejně velké jako vždy, ale tlačítko pro vysunutí bylo zmenšeno na skvrnu vedle samotné jednotky. A dokonce i disky jsou z velké části zbytkové. Všechny moderní hry dnes běží na interním disku konzole. Nákup hry na disku prostě znamená vyhnout se počátečnímu stahování, takže soubory základní hry lze místo toho zkopírovat z Blu-ray, a to obvykle jen předchází zdlouhavému stahování oprav a aktualizací z internetu.

Historie tlačítka pro vysunutí disku je miniaturním příběhem ekosystému videoher: zmenšující se detail napříč čtyřmi generacemi konzolí, který odráží mnohem větší posun ve způsobu, jakým dnes nakupujeme a hrajeme hry.