Maledivy: Indičtí vojáci opouštějí zemi, protože Čína získává oporu

před 3 hodinami

„Je to bezprecedentní. Je to poprvé, co Maledivy podepsaly obrannou dohodu s Pekingem o poskytnutí vojenské pomoci,“ řekl BBC maledivský politický analytik Azim Zahir.

„Je to přirozený vztah mezi těmito dvěma zeměmi,“ říká Dr. Long Xingchun, vedoucí think-tanku Chengdu Institute of World Affairs, „Pokud Čína chce mít vojenskou přítomnost v Indickém oceánu, může mít lepší možnosti. než Maledivy.“

To ale nepřesvědčilo některé indické odborníky, kteří se obávali, že by to mohlo být důležité pro sběr dat, která by čínská armáda mohla později použít při operacích s ponorkami.