Humpus Lindholm plánoval zůstat ve městě nějakou dobu, protože se dohodl na osmileté smlouvě s Bruins na 52 milionů dolarů.

V posledním roce šestileté smlouvy na 31,5 milionu dolarů se Lindholm již smířil s myšlenkou, že jeho čas v Anaheimu – týmu, který ho draftoval do šestého celkového výběru v roce 2012 – po devíti sezónách brzy vyprší. . Strany se nedokázaly dohodnout na prodloužení, i když Lindholm řekl, že kachny nabídly více peněz (i když za méně let). Na začátku své kariéry ve věku 28 let mohl Lindholm myslet za peníze a rozhodnout se o nejlepším místě přistání, aniž by letos v létě šel do bezplatné agentury.

Získejte sportovní titulyNejnovější sportovní titulky Globe jsou doručeny do vaší schránky každé ráno.

Poté, co šli do play off v každé ze svých prvních pěti sezón, jsou Ducks na pokraji prohry po sezóně čtvrtý rok v řadě. Získat znovu pocit z těch prvních kol – která zahrnovala finále konference – byla pro Lindholma velký problém.

„Jako hráč je to vždy těžké, když nevyhrajete,“ řekl. „Měl jsem to štěstí, že jsem se připojil k týmu, který soutěžil od začátku. Když mi bylo 19 let, připojil jsem se k jednomu z nejlepších týmů v lize a hned jsem v takovém týmu získal velké minuty. O mých prvních dvou jsem byl jako z pohádky.“ let v lize svým způsobem.

„Bývám v lize už devět let, chápu, jak těžké je dostat se do play-off. Není to něco, co prostě děláte. Je to 82 fair fight game. To je důvod, proč jsem tak ohromen Bostonem jako organizací, jak vždy nacházeli způsoby – v tvrdých divizích a tvrdé konferenci – jak vždy nějak bojovat.“ To je druh bojového myšlení, který mám rád.“

Toto uvažování umožnilo Lindholmovi a Bruins v neděli dosáhnout dohody o osmiletém prodloužení o 52 milionů dolarů. Bruins, aktuálně na prvním místě šampionátu, byli ochotni se rozloučit s několika výhodami, aby získali hráče, o kterém věřili, že by upevnil jejich modrou sérii. Lindholm bude mít šanci znovu hrát za tým s posezónními góly.

Hampus Lindholm byl v roce 2012 draftován Anaheimem jako šestý. Bruce Bennett/Getty Images

Sweeney si myslel, že Bruins by mohli dát dohromady pořádnou dohodu, ale byl si také jistý, že soupiska a kultura Bruins budou pro Lindholma atraktivní.

„Takže jakmile se tyto věci stanou, myslím, že se cítíte dobře, že když to dáte hráči, který hledá konkurenční prostředí, jděte do šatny s vedoucí skupinou, která je podle nás velmi vysoká, ale také s dalšími hráči – vzhled od Charlieho McAvoye, má šanci si s ním zahrát, podepsat Brandona Carla, Jeremy Swayman má dobrý cíl spolu s Linusem [Ullmark] „To jsou všechno faktory,“ řekl Sweeney. „Ale to víš až po faktu a prezentuješ to a někdy musíš držet palce, že práce, kterou jsi dělal v zákulisí, bude stačit.“

Pro trenéra Bruins Bruce Cassidyho přidání solidního obránce z první čtyřky testované v play off dělá tým ještě lepším. Cassidy řekl, že Lindholm by pravděpodobně hrál s McAvoyem nebo Carlem.

„Možná jsou oba tady dole,“ řekla Cassidy.

Lindholm nebude k dispozici pro pondělní zápas v Montrealu, ale debut by měl absolvovat ve čtvrtek proti Tampě Bay. Připojí se k Bruins, kteří za posledních 14 vedli 11-2-1.

„To je velké plus,“ řekla Cassidy. „Organizačně vzato, rozdáváte velká aktiva, ale vkládáte do nich hráče – není snadné je najít. Takže si myslím, že jsou pro nás skvělým doplňkem.“

Sweeney řekl, že bude pokračovat ve zkoumání možností až do uzávěrky obchodu (pondělí 15:00), včetně přestupu Jakea DeBruska, který předvedl svou nejlepší sezónu za dva roky navzdory obchodní objednávce z loňského léta.

„Jen volám, protože je buď volám já, nebo já,“ řekl Sweeney. „Není snadné najít nabídky a vidíte, jak se hráči pohybují kolem a nyní se pohybují někteří velcí hráči. Takže budu pokračovat ve zkoumání. Nemyslím si, že Jake změnil názor, ale to neznamená, že se to děje.“ „Říkal jsem to od prvního dne. Kdybych mohl, mohl bych.“ Upravím to tak, aby se hodilo pro Boston Bruins a pomůžu našemu týmu – Jake pomáhá našemu týmu – takže to určitě udělám jen proto, že co pomáhá našemu týmu.“

Jednou z možností mimo stůl, řekl Sweeney, je návrat Davida Craigieho. Poté, co se pětatřicetiletý centr rozhodl po minulé sezoně opustit NHL a hrát v Česku, aby byl blízko své rodině, si Bruins nechal otevřená vrátka, pokud se bude chtít vrátit.

David Krejčí říká, že zůstane v České republice. John Tlumaki / zaměstnanci Globe

„Rozhodl se zůstat se svou rodinou v České republice,“ řekl Sweeney.

…

Patrice Bergeron byl ve Warrior Ice Areně, kde tým trénoval před odjezdem do Montrealu, ale na výlet se k nim nepřipojí, protože se nadále zotavuje ze zranění paže. Cassidy řekl, že bude znovu posouzen později v týdnu a mohl by se vrátit ve čtvrtek. „Ale to není jisté,“ řekl… Jack Studenica prochází den za dnem poté, co zažívá nepohodlí v nedělním tréninku. V pátek proti Winnipegu byl zasažen blokující střelou. Cassidy očekává, že Studenica odcestuje do Montrealu, pokud to nevyloučí.

Juliana Benbowa lze kontaktovat na adrese [email protected]