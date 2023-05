Cais plánuje kontrolu důvěry ERC v Polsku

Tento 23letý Čech, který se v roce 2021 dostal na dostřel, aby vyhrál závod ERC v roce 2021, má za sebou náročný start do sezóny 2023, jeho první se Škoda Power.





„Bude to těžké a náročné, zvlášť když jsem neskončil dobře [in Portugal last weekend],“ řekl bývalý závodník sjezdu na horských kolech. „Musím zůstat v klidu, musím se soustředit a odvést tu nejlepší práci, kterou dokážu, abych znovu vybudoval sebevědomí. To bude první bod a pak se mohu více soustředit na to, kde jsem a kde potřebuji být.“

Protože jsem v Chorvatsku udělal chybu [in Portugal] Začnete o sobě pochybovat, dostanete strach, když auto dostane smyk a nechcete auto znovu nabourat. Ale čekají nás tři závody na šotolině a prostor pro zlepšení a nalezení dobrého rytmu.





Kayes absolvoval svůj jediný start v rally v Polsku v roce 2019, když v raných fázích své kariéry za volantem skončil šestý v juniorském ERC.

„Je to nádherná příroda, lidé v Polsku jsou do rallye blázni a já se opravdu těším, až pojedeme na další ERC podnik,“ řekl Cais, kterého na polské 79. Rally ORLEN spolujezdí Slovák Igor Pacykal. „Konkurenti v ERC mají skvělé specifikace a není snadné tam zajet nejlepší čas. Je to určitě výzva, ale o tom je rally a jsem za to rád. Musíte tam vyjet v každé etapě.“ z ERC a jsem velmi vděčný všem sponzorům a partnerům, kteří mi to umožnili.