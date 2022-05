Nintendo sdílí novou hudební skladbu pro Splatoon 3, užijte si poslech

účast v Nintendo Live na mě

Splatoon 3 Na Switch dorazí v září a před vydáním Nintendo budovalo nadšení sdílením nových informací a herních screenshotů.

Ale dnešek je trochu jiný, s odhalením nové hudební skladby ve hře – „Sea Me Now“ od rockové kapely Front Row (Píseň a název jsou jednoznačně slovní hříčkou). Zdá se, že tuto píseň sdílel začátkem týdne také japonský kanál YouTube společnosti Nintendo. Tento pohled trvá něco málo přes minutu. Užívat si!

Melodický, živý hlas rockera z první řady v poslední době plave v hitparádách ve Splattsville. Zde je malý náhled na jednu z jejich písní „Sea Me Now“, která bude uvedena na #Splatoon3!

Není to poprvé, co Nintendo sdílí novou píseň ze Splatoon 3. Už jsem to udělal dříve Něco podobného v září minulý rok. Co říkáte na tento poslední track? Těšíte se na Splatoon 3? Zanechte komentář níže.