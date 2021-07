Tom Cruise visí se svou přítelkyní celebrit Hayley Atwell: Wimbledon Pictures – SheKnows

Zdá se, že pověsti jsou pravdivé! Tom Cruise a Hayley Atwell, o nichž se říká, že spolu chodí, vstoupili v sobotu do finále Wimbledonu. Údajný pár se usmíval a mával nadšeným fotografům, se kterými se setkali při procházce All England Lawn Tennis and Croquet Club v Londýně. Když sledujeme, jak Australanka Ashleigh Bartyová ve třech setech porazila Karolínu Plíškovou z České republiky v poháru žen, jsou Atwell a Cruz viděny sedět vedle sebe a povídat si. Šestá stránka Obrázky Tady).

Společné hvězdy sedmého filmu v Nesplnitelná mise Datum franšízy se poprvé objevilo v prosinci, kdy fotografie zveřejněné The Sun ukázaly, že Cruz a Atwell lze pohodlně vidět na place a držet se za ruce. Je vždy těžké zjistit, zda jsou tyto fotografie herců, kteří dělají svou práci a jednoduše hrají ve filmu písemný vztah, nebo zda jsou tyto okamžiky skriptované. Historie Wimbledonu však odkazuje na druhé, čímž se dvojice stala dalším ze slavných párů, které se setkaly na scéně.

Během výletu se Cruz a Atwell přidali k další osobě Já Co-star, Pom Klementieff a Atwell dokonce sdíleli Obrázek trojice na Instagramu. Cruz se v neděli podruhé představil ve Wimbledonu s představitelem Isai Morales.

Řekl zdroj výroby slunce V prosinci se herci „začali objevovat od prvního dne“ na scéně, protože natáčení mělo začít v únoru 2020 v Itálii, ale kvůli pandemii bylo zastaveno.

“Uzamčení a všechny těžkosti, které s ním byly spojeny, je přiblížily a staly se poněkud neoddělitelnými,” uvedl zdroj o tom, jak je ovlivnila omezení COVID-19 během natáčení filmu. “Setkali se o několik hodin později a ona byla u jeho stánku v Londýně. Pohybují se skvěle vpřed a oba vypadají velmi šťastně.”

Film se začal znovu natáčet na podzim roku 2020, ale výroba byla zastavena a začala několikrát, naposledy v červnu, kvůli tomu, že členové skupiny měli pozitivní virus.

