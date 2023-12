Česká republika říká NHL, že ruští hráči nejsou vítáni

„Můžeme potvrdit, že české ministerstvo zahraničí zaslalo NHL dopis, že v tuto chvíli Česká republika nebo jakákoli jiná země v [visa-free] Náměstek českého ministra zahraničí Martin Smolec v prohlášení uvedl, že schengenský prostor by neměl ruským hráčům udělovat víza ke vstupu na naše území. Pro Associated Press .

Nashville a San Jose zahájí svou pravidelnou sezónu v O2 Areně 7. až 8. října, což budou první zápasy NHL odehrané mimo Severní Ameriku od začátku pandemie koronaviru. Přestože soupisky nebyly stanoveny, útočník Predators Jakov Trenin a útočník Sharks Evgeniy Svechnikov by mohli být ovlivněni českou politikou, jejíž význam zástupce komisaře NHL Bill Daly ve čtvrtečním prohlášení pro The Associated Press bagatelizoval a prohlásil, že „nemá žádné obavy“. “ o hráčích cestujících. Do Prahy. Nebo si vezměte led.