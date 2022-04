Sledujte Newcastle vs Leicester Live TV – Globální seznam kanálů pro tuto neděli

Po celém světě jsou zde kanály, na kterých můžete sledovat živé televizní vysílání Newcastle vs Leicester.

Níže jsou uvedeny globální televizní seznamy pro místní (pro vás) pokrytí v neděli (14:15 (UK)).

Po sérii devíti zápasů Premier League bez porážky a šesti výher z posledních sedmi se Eddie Howe a jeho tým v Newcastlu vrátili z porážek od Tottenhamu Hotspur, Chelsea a Evertonu a minulý pátek večer porazili Wolverhampton. Vzhledem k tomu, že domácí hřiště se blíží ve středu, tyto tři zápasy v St James‘ Park dávají NUFC skutečnou šanci udělat významný pokrok směrem k bezpečnosti.

Výpisy s laskavým svolením LiveSoccerTV:

Albánie Supersport 7 Digitalb

Alžírsko VE SPORTOVNÍM SPOJENÍ

Angola SuperSport GOtv Football, SuperSport Variety 2, DStv Now

Argentinská hvězda +

Aruba Rush

Austrálie Optus Sport

Austria Sky Sport 9/HD, Sky Go

Bahamský spěch

Bahrajn ve SPORTOVNÍM SPOJENÍ

Bangladéš Star Sports 3 Asie

Barbados Rush

Belgie VOOsport World 1

Boys SuperSport GOtv Football, SuperSport Variety 2

Bermudský spěch

Bhútán Star Sports 3 Asie

Bolívijská hvězda +

Bosna a Hercegovina SportKlub 3 Srbsko, Moja TV

Botswana SuperSport Variety 2, DStv Now, SuperSport GOtv Football

Brazílie NOW NET a Claro, ESPN, Star +, GUIGO

Britské Panenské ostrovy RUSH

Brunej Astro Go, Astro Supersport

Bulharsko hraje Diema Xtra, Diema Sport 2

Burkina Faso SuperSport Variety 2, SuperSport GOtv Football a DStv Now

Burundi SuperSport GOtv Football, SuperSport Variety 2, DStv Now

Kamerun SuperSport Variety 2, SuperSport GOtv Football, DStv Now

Kanada Dazen

Cape Verde Supersport Variety 2, D Steve Now, Supersport Jutf Football

Kajmanské ostrovy RUSH

Středoafrická republika SuperSport GOtv Fotbal, SuperSport Variety 2

Chad SuperSport Variety 2, DStv Now, beIN SPORTS CONNECT, SuperSport GOtv Football

Chilli Star +

China QQ Sports Live, Migu, PPTV Sport China

Kolumbijská hvězda +

Comoros SuperSport Variety 2, SuperSport GOtv Football

Kongo Supersport Variety 2, Supersport golfový fotbal, nyní distif

DR Kongo Supersport Variety 2, Supersport Jutf Football

Costa Rica Sky HD

Fotbal Pobřeží slonoviny Super Sport Jot, Super Sport Variety 2, De Stuff Now

Chorvatsko Sportklub 3 Chorvatsko

Curacao Rush

Kypr Cytavision on the Go, Cytavision Sports 4

Česká republika Premier Sports

Dánsko Viaplay Dánsko, viz

Djibouti SuperSport Variety 2, DStv Now, beIN SPORTS CONNECT, SuperSport GOtv Football

Dominika Rushová

Dominikánská republika Sky HD, RUSH

Ekvádorská hvězda +

beIN SPORTS CONNECT Egypt

El Salvador Sky HD

Rovníková Guinea SuperSport Variety 2, SuperSport GOtv Football, DStv Now

Eritrea SuperSport GOtv Football, DStv Now, SuperSport Variety 2

Estonsko TV3 Sport

Etiopie SuperSport GOtv Football, SuperSport Variety 2, DStv Now

Finsko Elisa Viihde Viaplay

Francie RMC Sport přímo

Francouzská Guyana RUSH

Gabon SuperSport Variety 2, SuperSport GOtv Football, DStv Now

Gambia SuperSport Variety 2, DStv Now, SuperSport GOtv Football

Německo Sky Sport 9/HD, Sky Ticket, Sky Go

Ghana SuperSport Variety 2, SuperSport GOtv Football, DStv Now

Řecko Cosmote Sport 1 HD

Grenada Rush

Guadeloupe Rush

Guatemala Sky HD

Guinea SuperSport Variety 2, SuperSport GOtv Football, DStv Now

Guinea-Bissau SuperSport GOtv Football, DStv Now, SuperSport Variety 2

Guyana Rush

Haiti Rush

Honduras Sky HD

Nyní hráč Hongkongu, nyní 622 Premier League 2

Island SiminnSport

India Star Sports 3 Asia, JioTV, Hotstar VIP

Indonésie Mola TV aplikace, mola.tv, Mola

Mezinárodní televize NUFC

Írán je ve sportovním spojení

Irák VE SPORTOVNÍM SPOJENÍ

Irsko BBC Radio Newcastle, Sky Ultra HD, Sky Sports Premier League, SKY GO Extra, hlavní událost Sky Sports

Izraelský sport 3

Jamajský spěch

Japonsko DAZN

Jordan beIN SPORTS CONNECT

Kazachstán Setanta Sports Kazachstán

Keňa DStv Now, SuperSport Variety 2, SuperSport GOtv Football

Jižní Korea SPOTV ON

Kosovo IPKO TVim

Kuvajt VE SPORTOVNÍM SPOJENÍ

Lotyšsko TV3 Sports

Libanon VE SPORTOVNÍM SPOJENÍ

Lesotho DStv Now, SuperSport Variety 2, SuperSport GOtv Football

Liberia DStv Now, SuperSport Variety 2, SuperSport GOtv Football

Libye je ve SPORTOVNÍM SPOJENÍ

Litva TV3 Sport

Madagaskar DStv Now, SuperSport GOtv Football, SuperSport Variety 2

Malawi SuperSport Variety 2, DStv Now, SuperSport GOtv Football

Malajsie Astro Supersport, Astro Joe

Maledivy Star Sports 3 Asie

Mali SuperSport GOtv Football, DStv Now, SuperSport Variety 2

Malta GO TV Anywhere, TSN2 Malta

Martinik Rush

Mauritania SuperSport GOtv Football, SuperSport Variety 2, beIN SPORTS CONNECT, DStv Now

Mauritius SuperSport Variety 2, DStv Now, SuperSport GOtv Football

Mayotte SuperSport Variety 2, Supersport Jutball Football

Mexická modrá, aby video bylo všude, Sky HD

Černá Hora SportKlub 3 Srbsko

Montserrat Rush

Maroko VE SPORTOVNÍM SPOJENÍ

Mozambik SuperSport Variety 2, DStv Now, SuperSport GOtv Football

Namibia SuperSport Variety 2, DStv Now, SuperSport GOtv Football

Nepal Star Sports 3 Asie

Nizozemsko Ziggo Sport Racing

Nový Zéland Spark Sport

Nikaragua Sky HD

Nigeria SuperSport Variety 2, SuperSport GOtv Football, DStv Now

Nigeria SuperSport GOtv Football, SuperSport Variety 2

Severní Makedonie MaxTV Go, SportKlub 3 Srbsko

Norsko TV2 Play, TV2 Sport Premium

Omán ve SPORTOVNÍM SPOJENÍ

Pákistánská sportovní hvězda 3 Asia

Palestinská území VE SPORTOVNÍM SPOJENÍ

Panama Sky HD

Paraguayská hvězda +

Peruánská hvězda +

Portugalsko Sports Multi-screen TV, Sports TV3

Portoriko Rush

beIN SPORTS CONNECT

Reunion Super Sport Jotiv Football, SuperSport Variety 2

Rwanda Supersport Variety 2, Supersport Jutf Football

Saint Helena SuperSport Variety 2, SuperSport GOtv Football

Svatá Lucie Rush

Sao Tome and Principe SuperSport Variety 2, SuperSport GOtv Football

Saúdská Arábie VE SPORTOVNÍM SPOJENÍ

Senegal DStv Now, SuperSport Variety 2, SuperSport GOtv Football

Srbsko SportKlub 3 Srbsko

Seychelles DStv Now, SuperSport GOtv Football, SuperSport Variety 2

Sierra Leone DStv Now, SuperSport GOtv Football, SuperSport Variety 2

Singapurský stadion 103 (HD) Mio

Slovenský premiérový sport

Slovinsko SportKlub 1 Slovinsko

Somálsko beIN SPORTS CONNECT, SuperSport GOtv Football, SuperSport Variety 2

Jižní Afrika MáXimo 360, SuperSport Variety 3, SuperSport GOtv Football, aplikace DStv

South Súdán DStv nyní, beIN SPORTS CONNECT

Španělsko DAZN

Srí Lanka Star Sports 3 Asie

Súdán beIN SPORTS CONNECT, SuperSport Variety 2, DStv Now, SuperSport GOtv Football

Surinam Rush

Svazijsko SuperSport GOtv Football, DStv Now, SuperSport Variety 2

Švédsko Viaplay Švédsko

Sýrie VE SPORTOVNÍM SPOJENÍ

Tanzania SuperSport GOtv Football, SuperSport Variety 2, DStv Now

Thajsko PPTV HD 36, True Premier Football HD 3, AIS PLAY

Východní Timor mola, mola.tv

Togo SuperSport GOtv Football, SuperSport Variety 2, DStv Now

Trinidad a Tobago RUSH

Tunisko VE SPORTOVNÍM SPOJENÍ

Turecko S Sport +, S Sport

Ostrovy Turks a Caicos RUSH

Americké Panenské ostrovy RUSH

Uganda DStv Now, SuperSport GOtv Football, SuperSport Variety 2

Spojené arabské emiráty jsou IN SPORTS CONNECT

Britské rádio BBC Newcastle, hlavní událost Sky Sports, Premier League Sky Sports, SKY GO Extra, Sky Ultra HD

USA Network, UNIVERSO, SiriusXM FC

Uruguayská hvězda +

Venezuelská hvězda +

Vietnam K + SPORT 1

Jemen je IN SPORTS CONNECT

Zambie SuperSport Variety 2, SuperSport GOtv Football

Zimbabwe DStv Now, SuperSport Variety 2, SuperSport GOtv Football

(*Pokud svou zemi nevidíte v seznamu – můžete poslat e-mail [email protected] a zeptejte se jich, zda existuje kanál zobrazující Newcastle vs Leicester Live TV, nebo zda jsou jejich informace v nějaké zemi/kanálu špatné, dejte jim prosím vědět prostřednictvím této e-mailové adresy)