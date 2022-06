Opičí neštovice nejsou covid. Zde je důvod

Stejně jako americký prezident Joe Biden Snažil se obě nemoci rozdělit v myslích veřejnosti. „Nemyslím si, že stoupá na úroveň znepokojení, která byla s Covid-19,“ řekl Biden novinářům na nedávné cestě do Tokia. Byl to prudký obrat od komentářů, které učinil den předtím, když řekl, že „všichni by měli mít obavy“.