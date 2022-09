NASA znovu odložila start lunární rakety Artemis 1, protože se blíží tropická bouře Ian | NASA

NASA opouští pokus o vypuštění své nové lunární rakety v úterý kvůli obavám z nadcházející tropické bouře Florida Mohl by se z toho stát velký hurikán.

Je to třetí zpoždění minulý měsíc pro lunární zkušební let s modely, ale bez astronautů, a je to pokračování programu přistání na Měsíci Apollo před půl stoletím.

Úniky vodíkového paliva a další technické problémy způsobily předchozí drhnutí.

V současné době se chlubí v Karibiku, Očekává se, že tropická bouře Ian se do pondělí změní v hurikán Pobřeží Floridského zálivu zasáhne ve čtvrtek.

Celý stát v kuželu však ukazuje pravděpodobnou cestu středu bouře, včetně Kennedyho z NASA prostor centrum.

Vzhledem k očekávané nejistotě se NASA v sobotu rozhodla opustit úterní plánovaný pokus o start a připravit 322stopou (98metrovou) raketu na možný návrat do hangáru. V neděli se manažeři rozhodnou, zda jej sundají ze startovací rampy.

Pokud raketa zůstane na platformě, NASA se ji může pokusit odpálit 2. října, což je poslední šance před dvoutýdenním výpadkem. Ale stažení v pozdní neděli nebo brzy v pondělí by pravděpodobně znamenalo velké zpoždění pro testovací let, možná by jej posunulo až do listopadu.

Bezpilotní zkušební let Artemis I představuje hlavní bod obratu pro program vesmírných letů NASA po Apollově, po desetiletích zaměřených na nízkou oběžnou dráhu Země s raketoplány a Mezinárodní vesmírnou stanicí.

Artemis, pojmenovaná po bohyni, která byla ve starověké řecké mytologii dvojčetem Apollóna, zamíří na Měsíc, jako výchozí bod pro budoucí cestu na Mars. Raketa Space Launch System je nejvýkonnější raketou, kterou kdy NASA postavila.

Za předpokladu, že jeho první testovací let dopadne dobře, astronauti na něj nastoupí na další misi v roce 2024, což povede k přistání dvou osob na Měsíci v roce 2025.

K této zprávě přispěly agentury Associated Press a Reuters