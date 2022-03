Co může pro USA znamenat rostoucí počet infekcí Covid-19 ve Spojeném království a v Evropě

Denní počet případů v zemi – asi 55 000 denně – je stále méně než třetina maxima Omicron, ale případy rostou stejně rychle, jako klesaly před pouhými dvěma týdny, kdy země odstranila omezení související s epidemií.

Situace v Evropě je zajímavá pro úředníky veřejného zdraví ze dvou důvodů: za prvé, Spojené království nabízí náhled toho, co by se mohlo stát v USA, a za druhé, zdá se, že se děje něco neobvyklého. V předchozích vlnách zvýšení počtu hospitalizací Covid zvrátilo skoky v případech o přibližně 10 dnů až dva týdny. Nyní se ve Spojeném království zdá, že případy a hospitalizace přibývají vedle sebe, což odborníky zmátlo.

„Samozřejmě nás velmi zajímá, co se s tím děje,“ řekl CNN Dr. Anthony Fauci, ředitel Národního institutu pro alergie a infekční nemoci.

Fauci řekl, že on a jeho britskí protějšky mluvili a spojili vzestup s kombinací tří faktorů. Fauci řekl, v pořadí příspěvků jsou tyto:

Varianta BA.2, která je přenosnější než původní Omicron

Otevření společnosti, protože lidé se více mísí uvnitř bez roušek

Oslabená imunita po předchozím očkování nebo infekci

Technický brífink Agentura pro zdravotní bezpečnost Spojeného království v pátek uvedla, že BA.2 měl o 80 % vyšší relativní rychlost růstu než původní kmen Omicron, i když se nezdálo, že by to vedlo k hospitalizacím.

Vzhledem k tomu, že BA.2 zřejmě nezpůsobuje závažnější onemocnění – alespoň ne u vysoce proočkované britské populace – není jasné, proč je počet hospitalizací tak vysoký.

„Otázka hospitalizace je trochu matoucí, protože i přes nárůst hospitalizací je zcela zřejmé, že jejich využívání lůžek intenzivní péče se nezvýšilo,“ řekl Fauci. „Je tedy počet hospitalizací skutečným odrazem případů Covidu, nebo existuje problém s dešifrováním mezi lidmi, kteří jsou hospitalizováni s Covidem nebo kvůli němu?“

Spojené státy, stejně jako Spojené království, zrušily většinu zmírňujících opatření, protože počet infekcí Covid-19 klesá. Před dvěma týdny změnila americká Centra pro kontrolu a prevenci nemocí způsob, jakým měří dopad Covid-19 na komunity. The nové měřítko – která závisí na hospitalizaci a kapacitě nemocnice i na případech – eliminovalo zatajování doporučení pro většinu částí země. Státy a školy následovaly příklad a zvýšily požadavky na vnitřní maskování.

„Nepochybně k tomu jednoznačně přispívá otevřenost komunity a mísení lidí uvnitř, stejně jako špatná imunita obecně, což znamená, že opravdu musíme zůstat informováni a sledovat, jak to tady vypadá,“ řekl Fauci. „Takže to je důvod, proč to velmi pečlivě sledujeme.“

Michael Osterholm, ředitel Centra pro výzkum a politiku infekčních nemocí na University of Minnesota, řekl CNN: „Je to jako výstraha před počasím. Právě teď je slunečno a jasno a doufáme, že to tak zůstane. Ale můžeme mít špatné počasí do večer a my prostě nevíme.“

Co bude BA.2 dělat v USA?

BA.2 ve Spojených státech neustále roste. Minulý týden CDC odhadlo, že zde způsobuje asi 12 % nových případů Covid-19.

Mezitím BA.2 nyní představuje více než 50 % případů ve Spojeném království a několika dalších evropských zemích.

„Zdá se, že bod zlomu je správný na úrovni asi 50 procent,“ řekla Keri Altoffová, epidemioložka z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. „Tehdy jsme skutečně začali vidět, jak se tato varianta v populaci prohýbá“, stejně jako ukazuje její závažnost.

Althoff řekl, že zatímco Spojené království může nabídnout pohled do budoucnosti, existují klíčové rozdíly, které ovlivní fungování BA.2 v USA.

Ve Spojeném království je 86 % oprávněných lidí plně očkováno a 67 % je posíleno, ve srovnání s 69 % očkovaných a 50 % posílených v USA.

„To, co se děje ve Spojeném království, je pravděpodobně lepší příběh, než bychom zde měli očekávat,“ řekl Altov.

Poznamenala, že v Nizozemsku trvalo BA.2 asi měsíc, než porazil BA.1. Pokud se stejná časová osa objeví ve Spojených státech, znamená to, že varianta se rozběhne právě v době, kdy bude oslabena imunita proti zimní infekci Omicron.

„Mám z toho obavy,“ řekl Altoff. „Ale my jsme byli v podobné situaci loni na jaře, kdy jsme opravdu doufali, že se věci urovnají, dostaneme trochu léta a pak nás Delta odfoukne.“

Altov řekl, že bude důležité, aby lidé pochopili, že si mohou masky na několik týdnů sundat, ale možná je také budou muset nosit pravidelně, pokud počet případů naroste.

„V našich nemocnicích jsme mohli vidět další vlnu nemocí,“ řekla.

Altov bude také bedlivě sledovat údaje o odpadních vodách během několika příštích týdnů.

„Monitorování odpadních vod je úžasným pokrokem v tom, jak monitorujeme SARS-CoV-2 a co dělá v populaci, aniž bychom skutečně potřebovali jakýkoli vstup od lidí,“ řekla. „Monitorování odpadních vod je důležitým nástrojem pro pochopení toho, kam virus míří a zda se zvyšuje z hlediska infekce.“

Příprava na další vlnu

Ochrana proti další variantě musí začít očkováním.

„Určitě musíme dál hledat a očkovat neočkované lidi,“ řekl Altov.

Fauci souhlasil, že proočkovanost by mohla být lepší ve všech věkových skupinách, ale uvedl, že současná čísla jsou zvláště špatná pro děti. Údaje shromážděné Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí ukazují, že přibližně 28 % dětí ve věku 5–11 let bylo plně očkováno, zatímco 58 % dětí ve věku 12–17 let dostalo dvě dávky vakcíny Covid. -19.

Ačkoli mladší děti do 5 let ještě nemohou být očkovány, nedávné studie ukázaly, že malé děti se méně pravděpodobně nakazí Covid-19, když jsou obklopeny staršími dětmi a dospělými, kteří byli očkovaní.

„Způsob, jakým je chráníte, je obklopit děti, jak je to jen možné, lidmi, kteří byli očkováni a posíleni, abyste kolem nich měli určitý stupeň ochrany,“ řekl Fauci.

Důležité bude i nadále být flexibilní.

„Důležitá věc na tomto obrovském experimentu, protože se zbavujeme veškerého maskování a omezení, je, že musíme zůstat pilní, pokud jde o jejich monitorování a testování, a být připraveni zvrátit mnohé z uvolňování těchto omezení,“ Deborah Fuller řekl. , mikrobiolog z University of Washington.

„Nemůžeme polevit ve své ostražitosti, protože zpráva, kterou lidé dostanou, když řeknou ‚rušíme omezení‘, je, že pandemie skončila. Není,“ řekla.