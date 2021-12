Biden si promluví se Zelenským a evropskými spojenci, než zavolá Putinovi o „hlubokých obavách“

Prezident Biden promluví s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a vůdci klíčových evropských spojenců, aby „koordinovali své poselství“ a zapojil se do svého úterního videohovoru s ruským prezidentem Vladimirem Putinem se „silnou transatlantickou jednotou a solidaritou na cestě vpřed“, administrativa. řekl v pondělí úředník.

Úředník uvedl, že Biden plánuje vyjádřit americké „hluboké znepokojení“ nad budováním ruské armády podél jeho „hranice s Ukrajinou, když bude mluvit s panem Putinem, stejně jako s „dalšími kritickými otázkami“, jako je „strategická stabilita, kybernetický jaderný program“. a Írán.“

„Prezident povede tuto diskusi stejným způsobem, jakým vedl předchozí rozhovory s Putinem, profesionálním, upřímným a přímým způsobem, kde dá jasně najevo – bez jakékoli rétoriky nebo mávání prsty – na co jsou Spojené státy připraveny. udělat, jak z hlediska odstrašení, tak z hlediska diplomacie., řekl úředník.

V posledních týdnech začaly ruské síly budovat vojáky a materiál podél východní hranice Ukrajiny, což podle odborníků připomíná předchozí ruskou invazi na Krym v únoru 2014.

Úředník administrativy, který hovořil s novináři pod podmínkou anonymity, zdůraznil, že Spojené státy nevědí, zda pan Putin učinil rozhodnutí o „další vojenské eskalaci“ na Ukrajině. Dodali však, že se zdá, že „umožňuje zapojit se do takové eskalace, pokud se tak rozhodne“.

„Viděli jsme tyto ruské důkazy již dříve v roce 2014…vystupňovali dezinformace ve snaze vykreslit Ukrajinu jako agresora a použili to, aby se pokusili ospravedlnit předem plánovaný vojenský útok.“

Úředník uvedl, že Biden „objasní, že pokud se Rusko rozhodne pokročit vpřed, bude to mít velmi reálné náklady“, přičemž ponechá prostor pro „účinnou cestu vpřed“ s diplomatickým úsilím.

Tyto náklady by zahrnovaly další finanční sankce uvalené v koordinaci s evropskými spojenci, řekl úředník, s nímž američtí představitelé byli v posledních týdnech v „rozsáhlých interakcích“ ohledně toho, jak reagovat, pokud se Putin rozhodne poslat vojáky přes hranici.

Spojené státy a mnozí jejich evropští spojenci uvalili na Rusko sankce v reakci na jeho invazi a anexi Krymu. Další kola sankcí uvalila jak administrativa Kongresu, tak Obama i Trump jako odvetu za pokračující ruskou okupaci ukrajinského území a za další „zlovolné aktivity“, včetně ruského vměšování do amerických voleb v roce 2016.

Zatímco předchozí kola sankcí neodradila Rusko od dalšího zasahování do demokratických procesů západních zemí ani nepopudila ruské síly k odchodu z Ukrajiny, další eskalace ze strany Moskvy by vedla k dalším ekonomickým sankcím.

„Věříme, že máme cestu vpřed, která by zahrnovala významná ekonomická protiopatření ze strany Evropanů i Spojených států, která by ruskému hospodářství způsobila značné a vážné ekonomické škody, pokud by se rozhodly pokračovat,“ uvedli s tím, že taková protiopatření ze strany Způsobilo by to „skutečné, smysluplné a trvalé náklady“.

Úředník také navrhl, že pokud by se síly pana Putina pokusily napadnout nebo obsadit další území Ukrajiny, téměř jistě by vyvolaly požadavky na americké „síly a schopnosti“ k rozmístění na území NATO, včetně zemí podél východního křídla aliance. . Jako Polsko, pobaltské státy Lotyšsko, Litva, Estonsko, Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

Úředník uvedl, že takové žádosti získají „pozitivní odpověď“ od Spojených států, které nasadí „další síly a schopnosti“ k provádění cvičení „k zajištění bezpečnosti a ochrany našich východních spojenců tváří v tvář tomuto typu agrese“.

„V případě invaze bude potřeba posílit důvěru a ujištění našich spojenců v NATO a našich spojenců na východním křídle skutečná a Spojené státy budou připraveny takový druh ujištění poskytnout,“ řekl úředník. dodal, že američtí představitelé „propracovávají“ to, co nazval „obezřetným plánováním“. Co bychom dělali v případě invaze a jak bychom v tomto kontextu museli zajistit bezpečnost našich spojenců v NATO.“

Tisková tajemnice Bílého domu Jen Psakiová na denním brífinku v Bílém domě řekla novinářům, že Biden považuje ukrajinskou „územní integritu za zásadní globální zájem globální komunity“ a řekl, že „stabilita v celé Evropě“ je americkým zájmem.

Na otázku, čím by mohl Biden kromě dalších sankcí pohrozit panu Putinovi stažením svých jednotek z ukrajinských hranic, Psaki odpověděl, že „nešlo o hrozby“.

„Jde o vyjádření, že správná cesta vpřed zde vede přes diplomacii. Mezitím jsme, pokud jde o finanční sankce, intenzivně konzultovali s našimi spojenci a věříme, že máme cestu vpřed, která způsobí ruské velké a těžké škody.“ ekonomika.“ To je hrozba. Tuto skutečnost můžete nazvat tímto přípravkem, ať už tomu chcete říkat jakkoli. Ale to je něco, o čem jsme veřejně mluvili a prezident to určitě také sdělí.“