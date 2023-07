Takový patch už nikdy neuděláte

Posledních 48 hodin Diablo IV Následování bylo trochu chaotické Vysoce kontroverzní změny úrovně výkonu hráče v První předsezónní herní patch. Nyní vývojář Blizzard provádí určitou kontrolu poškození a 21. července bude spuštěn, aby se pokusil vysvětlit proces rozhodování a také změny, které provádí v reakci na převážně negativní zpětnou vazbu.

Diablo IV – Bear Bender Build

Diablo IVNejnovější patch, 1.1.0, výrazně snížil výkon hráčů na celém světě. Změny zahrnují snížení XP získaných za různé aktivity a také sníženou roli pro efekty statusu, jako je slabost, která hrála hlavní roli při vytváření tříd. Byl to přinejmenším bouřlivý soubor změn, všechny zdokumentované Úplný seznam modů prostřednictvím oficiálních poznámek k patchi. Jak bylo slíbeno, Blizzard dnes uspořádal živý přenos, aby se zabýval těmito změnami a také poskytl nějaké aktualizace o budoucích změnách ve hře – zejména v reakci na negativní zpětnou vazbu na předchozí patch. Můžeš Celé vysílání sledujte zde:

Blizzard / Diablo



Snížení síly hráčů: „Víme, že je to na hovno. Víme, že to není zábava.“

V přímém přenosu Adam Fletcher, zástupce ředitele správy komunity Blizzardu, okamžitě zareagoval na intenzivní negativní zpětnou vazbu v reakci na patch a uznal, že byly provedeny chyby a že snížení výkonu hráče některým hráčům zkazilo zábavu ze hry.

Zatímco Fletcher zmínil, že Blizzard měl s nejnovějším patchem na mysli konkrétní cíle a že chtěli příležitost vysvětlit, proč byly tyto změny provedeny, dobrou zprávou je, že tým „nemá v plánu vytvořit takový patch znovu“.

Blizzard plánuje „vždy poskytovat poznámky k patchům s dostatečným předstihem“

Zatímco nejnovější verze značně omezila hráčskou sílu a zasáhla srdce vyvíjející se meta, jedním z nejchaotičtějších prvků toho všeho bylo to, jak náhle dorazily poznámky o patchi, jak byly dlouhé a jak se zdálo, že v první sezóně hry, která začala 20. července, nebylo absolutně žádné varování o tom, co se stane.

Jako způsob, jak se posunout vpřed v budoucích problémech, jako je tento, Blizzard slíbil, že poskytne poznámky k opravě „nedlouho“ s odhadem, že poznámky se objeví asi týden před novou aktualizací. Očekává se, že příští aktualizace hry, verze 1.1.1, dorazí někdy brzy, a Blizzard probere specifika tohoto patche v dalším živém chatu příští pátek 28. července.

Změny v síle hráče jsou vysvětleny

Ačkoli někteří mohou považovat vysvětlení Blizzardu pro dramatické masové vymírání za chybějící, Associate Game Director Joe Piepiora vysvětlil, že škrty v hráčských atributech, jako je míra ochlazování a stavové efekty, jako je zranitelnost, byly provedeny ve snaze posílit výběr hráče. Konkrétně o rychlostech ochlazování Piepiora řekl:

[Cooldown reduction (CDR) is the most powerful stat] v Diablo IV, Důvod je zřejmý: když jste schopni dostat CDR do určitého bodu při použití určitých mechanismů třídy, můžete efektivně získat okamžité aktivní dovednosti. To vám může poskytnout neomezené zdroje, může vám to poskytnout neomezenou rychlost pohybu, může vám to poskytnout neomezenou odolnost vůči poškození a začne to snižovat účinnost ostatních možností, když se začnete snažit tyto věci brát v úvahu.

Během vysílání si Piepiora i herní režisér Joe Shely uvědomili, že přemožení budov a pokosení spousty nepřátel je pro fantasy RPG stěžejní. Tým se však v současné době obává, že výběr hráčů v sestaveních umírá ve prospěch přesunu do metas, což znamená, že pokud nekladete důraz na zkrácení doby vychladnutí nebo optimalizaci sestavení tak, abyste nepřátele poslali do zranitelného stavu, dostáváte se do obrovské nevýhody.

Zranitelnost, u které se v patchi 1.1.0 výrazně snížila míra poškození, se podle Piepiory stala jediným způsobem, jak na určitých úrovních hry skutečně začít poškozovat nepřátele. Tým uvedl, že to není v souladu s jejich vizí hry a v mnoha ohledech se domnívají, že je to důsledek obrovského vlivu nočních můr na vysoké úrovni, o kterých Piepiora řekla, že je to jedna z těch oblastí obsahu na konci hry, které mají tendenci vyžadovat velmi specifické sestavení bez velkého prostoru pro přizpůsobení a výběr.

Pravdou je, že Nightmare Dungeons jsou značně přehnané, pokud jde o to, kde by měly být založeny na roli, kterou zaujímají ve hře samotné. Je tedy velmi obtížné pro většinu tříd Level 100 Nightmare Dungeons skutečně získat přístup a v důsledku toho se začnou chopit příležitostí a možností, které hráči mají, když začnou interagovat s obsahem na této úrovni. Musíte se spolehnout na velmi specifická sestavení, velmi specifická nastavení s přístupem k věcem, jako je téměř okamžitá cooldown pro určité dovednosti ve snaze projít těmito prostory. To nebyl skutečný záměr tohoto obsahu.

Je jasné, že Nightmare Dungeons zaznamená změny minimálně na dvou frontách: hustota hord se zvýší, aby se hrálo s fantazií síly zničit obrovské množství nepřátel, a ve spojení s Piepiorovým prohlášením, že ohromující úroveň obtížnosti, kterou tvoří, má příliš velký vliv na výběr sestavení, bude obtížnost snížena, čímž se sníží současná úroveň obtížnosti Tier 100 Nightmaru.

Očekává se, že oprava 1.1.1 vyřeší některé obavy

Během vysílání tým potvrdil, že cílem ve skutečnosti nebylo snížit rychlost hry a pomalý postup, i když mnozí měli pocit, že změny herních systémů, jako je prodloužení doby potřebné k teleportování z dungeonů, naznačovaly opak. V komentáři k této konkrétní změně Shelley řekl, že tým bude takové změny nadále vyhodnocovat, ale zastavil se u toho, proč přesně byla tato konkrétní změna provedena.

Očekává se, že příští patch, 1.1.1, bude řešit řadu problémů, které se vyskytují v aktuální verzi hry. Blizzard odhalil některé z těchto změn, jako je další záložka velikosti úložiště pro zmírnění obav o správu inventáře a 40procentní snížení nákladů na pohodlí, takže hráči mohou vhodněji reagovat na změny v definici hry a zároveň mají více možností, jak vytvořit rozmanitost v průběhu hry. Další konkrétní detaily, jako jsou změny, které výrazně snižují energetickou hladinu a sílu určitých tříd více než jiné, budou podrobněji prozkoumány v přímém přenosu příští týden.

Tým potvrdil, že nechce náhle odebrat výkonné dovednosti a předměty, jako tomu bylo u nejnovějšího patche, a slibuje, že zavede více alternativ, když v budoucnu dojde k možným rozsáhlým změnám. Oprava hotfix má dorazit později dnes (21. července) spolu s poznámkami k opravě očekává se, že zasáhne Diablo IVwebové stránky krátce před začátkem přímého přenosu.

Není neobvyklé, že živé servisní hry provádějí náhlé změny jako např Diablo IV Zde se však frustrace komunity ze špatné komunikace a implementovaných změn může časem snadno nahromadit a vytvořit vyhoření a zášť. Čas ukáže, jak rychle Diablo IV Vzpamatování z tohoto posledního řezu.