Elden Ring: Jak vyvolávat duchy a používat přivolání popela

Jak používáte vyvolávat duchy v elden prsten? Jak používáte přivolávání popela V Elden Ringu? K některým pravděpodobně budete mít přístup přivolávání popela Před tím, než skutečně získáte možnost ji používat, jako barva vlčí popel. V tomhle Průvodce Eldenovým prstenemProzradíme Jak vyvolávat duchy a používat Ashes Summons. Další informace o stažení naleznete na následující stránce: Elden prsten: Jak funguje multiplayer a vyvolávání?.

Elden Ring: Jak přivolat duši a použít přivolání popela

Aby bylo možné začít používat přivolávání popelaBudete se muset setkat a promluvit si s určitým NPC. Najdete je v Kostel Elie, ale pouze v určitou dobu. Takže odpočívej Místo milosti Uvnitř kostela pak změňte denní dobu na noc. Když znovu získáte kontrolu nad svou postavou, měla by tu být nová NPC, se kterou si můžete promluvit s obrovským kloboukem, který sedí na zdi po vaší pravici. Strávit všechny její dialogy vás nakonec odmění duše zvonek volání. To je teprve poté, co máte Potkal jsem Melinu a naučil jsem se, jak se dostat na další úroveň.

S tím v souboru pustý a přivolávání popela Část vašeho seznamu Rychlé položkyBudete jej moci používat přivolávání popela když jsou k dispozici. To se obvykle děje během soubojů s bossy. Přivolání popela lze upgradovat (viz také: Elden Ring: Jak pomoci Roderice ve Stormhill Shack a upgradovat Ashes), aby byly silnější a zdravější.

