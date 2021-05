Klepání na těsnění je u včel obtížné

Předkladatelé koncertů KC Turner a Megan Slankard spojují hudebníky Bay Area a jejich fanoušky společně s programem, který nazývají „Live Concert Delivery“. Za 1 000 až 5 000 $ provedou hvězdy jako zpěvák a skladatel Steve Boltz 75minutový koncert ve vaší zahradě. Uspořádali již 35 představení, zúčastnili se všichni umělci hladoví po potlesku (show musí pokračovat).

Mezitím teď měl být Jesse Larius v Bay Area. Je to 33letý muž, který se z rozmaru rozhodl kráčet z Los Angeles do San Franciska v kostýmu od hlavy až k patě, který sám nazývá „Pearson“. Prostřednictvím GoFundMe získal téměř 10 000 $ a plánuje hlasování pro výběr charitativní organizace pro tyto peníze. „Chci jen pomoci lidem,“ říká. (Chceme věřit, Jesse.)

Aktualizace: Na seznam druhů (velryby, pavouci, Et al.) Že vědci výzkumu nyní naslouchají. Biologové z Oregonské univerzity Paul Chzelko a Lisa Munger instalovali pod mořským ledem v McMurdo Sound v Antarktidě supercitlivé hydrofony, aby zaznamenávaly a studovaly tóny, píšťaly a trylky, které těsnění vytvářejí pro vzájemnou komunikaci. (Tolik k soukromí.)

Když už mluvíme o divoké zvěři, jsou to bouřlivé časy pro včely a co postřik pesticidy, odlesňování a podobné hrozby. V Barbosě v Kolumbii se lidé snaží trochu pomoci vybudováním a instalací malých „hotelů“, ve kterých mohou včely odpočívat po náročném dni opylování. Je vyroben z bambusu a má malé šestihranné rohy, které dobrovolníci denně čistí. Říká se, že to včely milují. (Všechno je to povyk.)

Haley Moore minulý týden procházela se psem Cloverem poblíž jejího domova v Ottawě, když dostala záchvat. Clover vyrazil do akce, ustoupil do ulice a bránil projíždějícímu kamionu. Když druhý řidič zastavil, Clover zaštěkal a odvedl oba řidiče k Mooreovi, který se stal závratě a postižený. Záchrana dokončena, Clover je oslavován jako hrdina. (Určitě nejlepší přítel.)

Francouzský redaktor Arthur Guerrine Bouyeri musel v tomto prostoru před dvěma týdny vidět zprávu o světovém rekordu v plavání pod vodou (a pod ledem) pro Čecha Davida Vinciho o výšce 265 stop. Minulý čtvrtek se Guerin-Boeri potopila pod ledem u Finského jezera a zaplavala 394 stop. Žádný z plavců nepoužíval plavecké ploutve. (Tučňáci v předchozím životě?)

Budete potěšeni, že se v severním Portugalsku otevřel nejdelší visutý most pro chodce na světě. Je dlouhý 1 693 stop a rozprostírá se nad horskou roklí několik set stop nad řekou Baiva, kterou můžete prohlédnout roklí pod nohama. Za jeho stavbu utratili 2,8 milionu dolarů a doufali, že to přiláká návštěvníky této oblasti. Celý most se houpá na každém kroku – jaká zábava! (Uh & mldr; Ne, díky.)

Úředníci na Drakulově zámku v Transylvánii se účastnili úsilí přesvědčit lidi, aby dostali vakcíny COVID. Nyní váhající návštěvníky vítají lékaři a zdravotní sestry v bílých šatech zdobených vyšívanými tesáky a lákají je bezplatnými výběry a prohlídkami mučírny hradu, které obsahují 52 „nástrojů“ ze středověku. (Pod kůží nejsou jehly.)

Aktivisté z marihuany zahájili program „Spoje pro Jabs“, v němž odměňují návštěvníky kongresového centra ve Washingtonu, DC, kteří jsou očkováni kloubem zdarma. Jejich „dalším“ cílem je lobovat za uvolnění zákonů a omezení marihuany. A v Ohiu guvernér vyhlásil týdenní ceny loterií pro šťastné příjemce vakcín za pět milionů dolarů. (Cesta k imunitě stáda?)

Mezinárodní družstvo otevřelo zmenšený model Suezského kanálu na jezeře v podhůří francouzských Alp. Má obrovské ventilátory a podvodní turbíny. Jeho účelem je vyškolit důstojníky na velkých kontejnerových lodích, jak bezpečně vyjednávat s měnícími se větry a aktuálními výzvami skutečné věci, aniž by cokoli dělali (zakopnutí).

Po dokončení stavby byl mezitím nový most Suurhoff minulý týden přesunut po řece Maasv ze svého staveniště, aby propojil přístav Rotterdam a průmyslovou čtvrť Maasv-Lakte. Možná bylo těžší jej přemístit, než postavit; Je určen pro provoz vozidel a je 656 stop dlouhý, 131 stop vysoký a 65 stop široký. (Žádná pomoc od kapitána.)

Pamatujte – štěstí není určeno vašimi okolnostmi, ale vaší situací. JEC