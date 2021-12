Bestseller Nintendo Switch Islands roku 2021 je překvapením

Do prosince nám zbývá ještě pár dní, což znamená, že máme ještě více času na to, abychom si vrátili vzpomínky rok to byl. V tomto případě japonský vydavatel Nintendo vydal pěknou zkratku pro to, co se zdá být nejoblíbenější budgetovou hrou na své mobilní platformě.

Jsem si jistý, že některé z těchto nezávislých her nebudou překvapením: od chvíle, kdy byly oznámeny, lidé okamžitě chtěli vědět, kdy bude verze Switch uvedeného titulu vypuštěna. (Dobrý den, zvláštní čas Spelunky 2.) Ostatní, jako 96 způsobem– Netušil jsem, že mají takový humbuk! Stojí za zmínku, že zde nejsou žádné další informace, takže nemůžeme říci, zda tento seznam jde od nejnižšího k bestselleru nebo jaká přesně jsou prodejní čísla této konzole. Kotaku Kontaktoval jsem Nintendo pro vysvětlení. Ale seznam v pořadí zobrazení během videa obsahuje:

kybernetický stín

evakuace

Tetris Effect: Online

Stick Fight: The Game

Prokletí mrtvých bohů

Ender lilie

Doki Doki Literature Club Plus! Klub literatury Doki Plus!

Spelunky 2

96 způsobem

Subnautica / Subnautica: Méně než nula

malé dřevo

Islanders Console Edition

Slime Rancher: Blurtable Edition

východní

Axiom Panna 2

Vidíte zde nějaké trendy? Čtyřicet procent obsahuje nádherné pixel art a pozoruhodný počet (někdy starší) jsou porty nebo přepínače. A hej, ty to nevíš, Nintendo? Stává se také, že má výprodej na konci roku U mnoha z těchto titulů (a dalších) na našem eShopu, pokud vás některý z doplňků zajímá. Pokud jsi na plotě, Kotaku Na mnoho z těchto her napsal recenze. milovali jsme Axiom Panna 2A Doc DocA evakuaceA Spelunky 2 A, Zatímco východní bylo to dobréMěli jsme trochu smíšené pocity.

Nyní, pokud jste zvědaví Období nejprodávanějších her NintendoA Tento seznam je na prvním místě pouze…Mario Kart 8, port hry se objevil před lety.