Disco Elysium říká, že bývalí zaměstnanci byli propuštěni za „hrubé pochybení“

Vypadá to, že moje pracovní dny teď musí začínat a končit Disco Elysium, které vypadá přesně jako Disco Elysium. v Prohlášení GamesIndustry.bizZA/UM – studio, které Disco Elysium vyvinulo, loni potvrdilo důvody propuštění několika zaměstnanců. Patří mezi ně „omezené sdílení jejich povinností“, „vytváření toxického pracovního prostředí“, „slovní napadání a diskriminace na základě pohlaví“ a pokusy prodat duševní vlastnictví ZA/UM jiným společnostem.

Minulý měsíc vyšlo najevo, že herní režisér Robert Corvettes, technický ředitel Alexander Rostov a spisovatelka Helen Hindberryová, vlevo ZA / UM Ke konci roku 2021. Prohlášení studia odráží, v komerčnějším jazyce, komentáře Elmara Kombose, současného generálního ředitele ZA/UM, pro estonské noviny Estonský Ekspressjakož i věci uvedené v bodě a Příspěvek na blogu od Martina Luigy, který dříve pracoval v ZA/UM a byl původním zdrojem zpráv o natáčení.

Zatímco oficiální prohlášení neuvádí konkrétní zaměstnance, Kompusovy komentáře v článku Ekspress (v překladu Google) nesou jméno Kurvitz a Saandar Taal, pseudonym pro Rostov, a tvrdí, že šlo o „urážlivé kolegy a úmysl ukrást duševní vlastnictví“ .

Kompus pro Ekspress řekl, že Rostov a Kurvitz chtěli převzít kontrolu nad duševním vlastnictvím, včetně Disco Elysium, a šli „v tajnosti a v rozporu se stávajícími smlouvami“ pro jiné herní společnosti. Svět Disco Elysium je založen na dlouhotrvající vlastní D&D kampani, kterou Kurvitz později použil ve svém Sacred And Terrible Air, než se stala kulisou hry.

Kombos také tvrdí, že Corvettes a Rostov „zacházely se svými spolupracovníky velmi špatně“ a že Corvettes „bylo známo, že v minulosti podceňovaly ženy a spolupracovníky“. GI.biz říká, že jeho zdroje vznesly obvinění, která tato obvinění opakují, přičemž anonymní zdroj uvedl, že dlouhodobí zaměstnanci se zdráhali mluvit o chování Corvettes.

Včera Corvettes a Rostov vydaly prohlášení přes Medium, v němž tvrdí, že Combus a kolega podnikatel Tennis Havel Podvodem jsem získal kontrolu nad ZA/UMS pomocí dalšího přispěvatele Kaur Kender (spisovatel, který dříve spolupracoval s Kurvitzem a sloužil jako výkonný producent pro Disco).

Prohlášení ZA/UM pro GI.biz obsahuje klauzuli popírající „jakékoli obvinění z finančního pochybení nebo podvodu, které je proti nám vzneseno“, a říká, že „převážná většina zisků Disco Elysium byla investována do studia za účelem financování našich nadcházejících projektů, které jsou v současné době ve vývoji.“ Studio také potvrzuje, že došlo k právním podáním (Kurvtiz’s Telomer Company Odesláno minulý měsíc „získat informace a zkontrolovat dokumenty“), ale jsou přesvědčeni, že „u soudu vyhrají, jakmile budou vyslechnuta všechna fakta“.

Je do jisté míry možné, aby každý řekl pravdu najednou. Ekspress má zdroje, které popisují situaci jako střet mezi obchodním a kreativním týmem (kteří se nezajímali o zisk, a GI.biz citoval zdroje, které to nazývaly „na jedné straně firemní plán generálního ředitele, na druhé autor Sam“. jediné, co mohu s jistotou říci, je, že vím, že o tom všem budu muset v určitém okamžiku napsat další novinový příspěvek. Můžete si přečíst celé prohlášení ZA/UM Studio o GamesIndustry.biz.

Edit: Ukázalo se, že Saandar Taal je pseudonym Alexandra Rostova, ne úplně nová osoba, jak jsem původně zmínil. Příspěvek byl aktualizován, aby to odrážel.