Evangelista je zpět v plánu letních prodejů

Každý má rád dobrý vtip „ťuk, ťuk“, dokud někdo skutečně nezaklepe. Ale pro misionáře v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů a stejně tak pro obchodníky není klepání na dveře nic jiného než vtip.

Díky sezónní migraci podomních prodejců neboli D2D se každý rok sjíždějí mladí muži a ženy do různých destinací po celé zemi, plní vitality a připraveni na možnosti „šesticiferného léta“. Mentalita „oči na cenu“ a množství nezodpovězených dveří nejsou jejich jedinými společnými jmenovateli. Pro mnohé je spojuje i misijní zkušenost z ne tak vzdálené minulosti.

V roce 2021 kostel zmíněno Má více než 54 000 misionářů na plný úvazek, kteří učí po celém světě. Mnoho vracejících se misionářů, disciplinovaných, vyškolených a připravených na další úspěch, provozuje letní prodejní cestu po celé zemi.

„Vždy jsem chtěl důležitou službu,“ řekl 25letý Harrison Kelly. Kelly, obchodní zástupce společnosti Moxie Pest Control, pracoval jako církevní misionář v Independence ve státě Missouri v letech 2016 až 2018. Kelly, která je nyní manželem a otcem jeden druhému na cestě, vidí prodej více než jen letní brigádu s přáteli – je to způsob, jak udržet rodinný život.

Harrison Kelly sloužil na úkolu v Independence, Missouri (vlevo), než se stal prodavačem v Moxie Pest Control. (Obrázky poskytl Harrison Kelly)

Podobně jako Kellyina touha po důležitých službách od mládí, prodej byl něco, co bylo vždy na mém radaru.

„Není to váš normální příběh o náboru,“ řekl. „Plánoval jsem, že budu prodávat hned, jak vypadnu ze své práce. I když to zní divně, byl jsem vystaven D2D průmyslu, když mi bylo pravděpodobně 15. Byl jsem na plavbě se svou rodinou a tihle kluci byli jediní kdo vyhrál výlet. Když mi bylo 15, říkal jsem si: „To je ta nejúžasnější věc.“ To jí otevřelo dveře.

Nebyly to jediné dveře, které se otevřely – nebo zavřely – pro Kelly a mnoho vracejících se misionářských prodejců. Všichni evangelisté, kteří jsou obeznámeni s disciplínou a ochotou potřebnou k úspěchu, jsou příkladem úspěchu v odvětví, které vyžaduje právě tolik odvahy.

„Hlavní principy jsou stejné, udržování a udržování vztahů,“ řekl Jacob Newell, když srovnával podobnosti dovedností mezi životem misionáře a životem prodeje.

Newell, který sloužil na úkolu v České republice a na Slovensku, vyprávěl, jak mu služba v oblastech s nízkým počtem členů církve pomohla připravit se na dlouhé dny klepání na dveře jako prodavače.

„Každý den jsme chodili po ulicích, mluvili s lidmi a klepali na dveře. To se samozřejmě dobře promítá i do mé současné práce. Je tam spousta crossoverů,“ řekl.

Ale s tolika dveřmi přichází tolik odmítnutí – zkušenost se značkou pro misionáře a také pro prodejce. Pro vracejícího se evangelistu Jacka Freemana se některé z nejdůležitějších dovedností, které získal při prodeji, točí kolem odmítnutí jako evangelisty a lekcí, které ho to naučilo.

„Nejdůležitější dovedností, kterou jsem při přechodu viděl, byla schopnost nebrat odmítnutí osobně,“ řekl. „Ať už stojíte u dveří jako misionář nebo u dveří něco prodáváte, je to podobné myšlence, že když vám někdo řekne ‚ne‘, neodmítne vás osobně. Neřeknou ‚já‘ nechci tě‘, řeknou jen ‚já ​​ten produkt nechci‘.“

Pro vracející se misionáře, jako je Claira Watson, byly kontakty s klienty, kteří se stali přáteli, něčím, co zmírnilo ránu každodenního odmítání.

„Odmítnutí jako misionáře mě ranilo ještě víc, protože jsem věděla, co říkají ne,“ řekla. Watson, který se vrátil domů ze zakázky v Coloradu v květnu 2022, letos v létě pracoval jako letní prodejce pro čištění oken Glide v Salt Lake County.

Claira Watson sloužila na úkolu v Coloradu v květnu 2022 (vlevo) a strávila léto jako prodavačka v Glide Window Cleaning v Salt Lake County. (Obrázky s laskavým svolením Clary Watson).

„Evangelium Ježíše Krista je mnohem větší, takže je tu tento aspekt. Jako misionář jsem se musel oddělit od: ‚Prostě mě vidí jako misionáře, ve skutečnosti nevědí, kdo jsem.“ Musel jsem to přenést do prodeje.“ Pomohlo mi to. To je v odmítnutí, ale také mě to povzbudilo k větší eleganci. Už jsem se tímto způsobem mohl spojit se spoustou lidí a poznat úžasné lidi.“

Od odmítnutí až po kontakt, vracející se evangelisté zapadají do formy úspěšných prodejců. Brianne Jensenová, rekrutka Blue Raven Solar a sama vracející se misionářka, se podělila o to, jak mohou misionářské dovednosti připravit kandidáty na úspěch v zaměstnání.

„Když vidím, že někdo udělal úkol ve svém životopisu, vím, že se může něčeho držet,“ řekla. „Vědí, jak tvrdě pracovat a držet se něčeho, i když je to těžké. Vím, že mise jsou zaměřené na cíl, takže mi řekla, že je pravděpodobně cílevědomá osoba a mohu předpokládat, že mají dobré hodnoty a morálku, že jsou důvěryhodní a spolehliví.“

S každým dobrým stereotypem přichází obrácená negativita. Pro letní prodejce existuje negativní stigma kolem toho, co se stalo poněkud subkulturou. Kelly nechtěl vyvrátit stereotyp a podělil se o své úvahy.

„Špatný rap, který přichází s prodejem, je to špatně vydělaný rap,“ řekl Kelly. „Pro mě je příliš mnoho Vracejících se misionářů (RM), kteří jdou a prodávají a ztrácejí ze zřetele, co je důležité. Lidé chodí ven a učí se dovednostem přesvědčování a vlivu. Nemusí se nutně řídit dobrými zásadami.“

Stereotyp „letního výprodeje“ často zahrnuje apatii, sobectví, určitý nadhled a sklon ke krátkodobému uspokojení.

„Pro 20 až 30letého člověka je opravdu snadné jít a ospravedlnit malou bílou lež, pokud to znamená, že dostanou více prodejů. Stává se to pořád,“ řekla Kelly. bit?

Kelly dodal: „To hraje do atmosféry ‚Provo Allstar‘ – ti kluci, kteří jdou do NCMO (nezávazně) se skupinou dívek nebo tak něco. Zajímají se o krátkodobé uspokojení. Myslím, že jsou některé programy, které vštípit dobré hodnoty také k přesvědčovacím schopnostem.

Brianne Jensen je vracející se misionářka (vlevo), která je nyní náborářkou v Blue Raven. Jensen řekla, že misionářská práce vytváří pracovní etiku, která jí pomáhá vidět, kdo je dobrým kandidátem na práci. (Obrázky poskytl Brian Jensen)

Jensen z Blue Raven Solar souhlasil s Kelly a podělil se o to, jak často platí stigma a jak se s ním bojuje.

„Myslím, že je to nešťastné, protože si myslím, že letní výprodej je skvělá příležitost,“ řekla. „Ač to nerad říkám, stigma se mi často potvrzuje. Ne všichni jsou takoví. Nesedí s tím stigmatem. Chtějí přes léto tvrdě pracovat a vydělat nějaké peníze.“

RM jako Kelly, Newell, Watson a Freeman, kteří aktivně zpochybňují stereotyp „prodejního kámoše“, říkají, že skutečný kontakt s lidmi z jejich úkolů, spolu s jejich zkušenostmi s prodejem, je to, kvůli čemu dlouhé dny stojí za to.

„Spousta lidí si myslí, že je to všechno o penězích, které dostanete,“ řekl Newell. „Moji klienti, které mám léta, mi stále volají kvůli doporučení. Budou mi psát o prázdninách. I po letech s nimi budu mluvit.“

Evangelista, který se vrací do letních prodejních kanálů, stále vidí mladé lidi, jak se propracovávají od odmítnutí k úspěchu. I když peníze nemusí být odměnou za tvrdou práci a oddanost úkolu, dovednosti získané ode dveří ke dveřím mohou jednoho dne vést k onomu „šesticifernému létu“.