Mass Effect 3 Remaster zamění Taliinu portrétní tvář

Navažte romantický vztah s osobností ve vás Hromadný efekt 3 Pěkný obrázek jejich tváře sedící na stole si vás získá v sídle velitele Sheparda. Je to příjemný dotek, ale pro Tali romantiky je to obzvláště zvláštní, protože to znamená, že ve skutečnosti vidíte její tvář bez její helmy. Bohužel na staré ME3 byla ta fotka Tali fotografie modelu vyladěného tak, aby vypadala trochu divně. Ale teď Legendární verze Mass Effect„BioWare jej nahradil pro„ realističtější “obraz.

Co se týče kontextu, Tali’Zorah je quarian: rod lidských mimozemšťanů, který nikdy nesundává své vlastní vesmírné obleky (protože mají hrozný imunitní systém). Její obraz na stole je jediný, který uvidíte na její tváři, a proto bylo tak zklamáním, že původní obrázek vypadal takto:



Na první pohled to není tak špatné, ale jakmile o tom začnete přemýšlet, je to opravdu divný obrázek (Z Mass Effect wiki).

Je to upravená verze Tento obrázek A je v tom spousta chyb. Proč má tak dlouhé, tekoucí zámky, když její hlava neopouští helmu? Proč nahradila svůj nárazníkový oblek elegantním číslem mimo rameno? Moje největší tragédie je její ruka. Každý, kdo upravil fotografii, uřízl dva prsty (lidského) modelu, aby odrážely, že kvarians mají jen tři, ale jejich prsty jsou špatně dlouhé! Dolní prst by měl být malý, ale stejně velký jako prostřední prst !! Je to rozhodná věc, která mě trápí, a čím víc se na to dívám, tím je to zábavnější.

Naštěstí BioWare nahradil tento hloupý Photoshop za fotografii Tally, která vypadá, jako by byla vytvořena ve hře. Zde je nový a vylepšený obrázek Zveřejňování „Maxgoods“ na Redditu:



Mnohem přirozenější prostředí.

Taley má stále bílé oči a některé podivné linie tváří, ale v souladu se svým čtvercovým odkazem nezanechala celistvost svého obleku – a navíc nepředstírá, že by měla být uvedena na obálce Rannoch Vogue. Stále vypadá jako člověk trochu nudný (Zvláště srovnání s jeho starým uměleckým konceptem), Ale vypadá to alespoň anatomicky správně.

Pokud chcete tento krásný obrázek Tali na svém Shepardově stole, budete si muset užít hraní s ME2 a ME3. Osobně si myslím, že má nejlepší postavu archy v seriálu, takže doporučuji ji poznat, pokud hrajete šedého chlápka (bohužel s ní FemShep nemůže randit).

Toto je jen jedno z mnoha vylepšení, které BioWare provedlo ve své trilogii RPG Mass Effect Legendary Edition. Největší mody se točí kolem první hry, Což vývojáři učinili více v souladu s pokračováním – S vylepšeným bojem, lepším tvůrcem postav a spoustou aktualizovaných textur a grafiky momentálně hraji přes ME1 sám a shledávám, jak mumlám: „Vypadá to tak dobře“, pokaždé, když přistanu na nové planetě.