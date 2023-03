Volný potápěč se ponoří do rekordní hloubky pod zamrzlým švýcarským jezerem

David Finkel se v úterý vynořil z hlubin švýcarského jezera Siles poté, co se bez neoprenu ponořil pod led do rekordní hloubky více než 50 metrů. Čtyřicetiletý český potápěč se po zápisu do Guinessovy knihy rekordů v přeplavání délky zamrzlého českého jezera v roce 2021 ponořil na 52,1 metru jedním dechem.

Vencl se ponořil dírou v ledu a poté z 50 metrů hloubky vyzvedl plakát, aby dokázal svůj výkon, než se stejnou dírou vrátil ven. Vyplivl trochu krve, chvíli seděl a pak otevřel láhev šampaňského. Následná návštěva v nemocnici potvrdila, že nejde o nic vážného. Jeho promotér, Pavel Kallos, mu trvalo 1 minutu a 54 sekund, než poklesly teploty ve Švýcarsku mezi 1 a 4 stupně Celsia, což bylo o něco pomalejší, než se čekalo.

„Tak trochu si to užíval, ale přiznává, že byl trochu nervóznější než obvykle a měl nějaké problémy s dýcháním,“ řekl agentuře Reuters. „Není pro něj nic těžkého být ve studené vodě… nedostatek kyslíku je pro něj normální. Ale tohle bylo úplně jiné, protože ve studené vodě je opravdu těžké vyrovnat se s tlakem v uších,“ dodal.

Dodal: „Pokud zkombinujete všechny tři tyto věci: studenou vodu, nedostatek kyslíku a problém s tlakem, je to velmi jedinečná věc.“

