Astronomové odhalují zcela nový způsob, jak hvězdy umírat

Záblesky gama jsou extrémně energetické exploze způsobené některými z nejpozoruhodnějších věcí ve vesmíru: černými dírami, neutronovými hvězdami a násilnou smrtí hvězd. Astronomové nyní našli důkazy o záblescích gama záření ze srážejících se hvězd.

Důkazy byly nalezeny pomocí pozorování provedených dalekohledem Gemini South v Chile ( spravuje NOIRLab z National Science Foundation) Skandinávská optika Dalekohled a Hubbleův vesmírný dalekohled.

Telesco PES sleduje záblesk gama záření detekovaný observatoří NASA Swift v roce 2019; Dlouhý záblesk gama, který se láskyplně nazývá GRB 191019A, trval něco málo přes minutu a pomocí Gemini South jej tým astronomů dlouhodobě pozoroval.

Podařilo se jim určit původ exploze – asi 100 světelných let od jádra starověké galaxie – a na základě tohoto pozorování určit zdroj exploze. Tým byl prozkoumán zveřejněno Minulý týden v přírodní astronomii.

Andrew Levan, astronom z Radboud University a hlavní autor studie, řekl v NOIRLab zahájení. „Umístěním do středu prastaré, dříve identifikované galaxie jsme měli první dráždivý důkaz o nové trajektorii hvězd, aby se setkaly se svým zánikem.“

Protože galaxie je velmi stará –Je v z-posunu 0,248, neboli přibližně 3,26 miliardy světelných let dalekoVětšina hvězd dostatečně hmotných na to, aby zemřely v supernovách produkujících gama záření v regionu, zemřela už dávno. Výzkumníci zkontrolovali data na supernovu, která by explozi doprovázela, ale jejich výzkum žádnou supernovu neodhalil.

Ale jádro galaxie je vyplněno menšími hvězdami a hustými zbytky hmotných hvězd. Takže návrh vědců: Dva takové hvězdné objekty se srazily poblíž galaktického centra a srážka byla dostatečně silná, aby vyvolala vlastní záblesk gama.

Podle verze NOIRLab, ačkoli jsou oblasti blízko středu galaxie přeplněné objekty, jako je ten, který způsobil nedávno pozorovaný výbuch, šíření plynu a prachu po galaxii (a dalších podobných objektech) může takové události zakrýt. Je to problém, s nímž mohou pomoci nejmodernější observatoře, jako je Webbův vesmírný dalekohled, jehož infračervené přístroje mohou pomoci Prosekejte se plynem a prachem vesmíru, abyste viděli intimnější jevyjako jsou hvězdné porodní zóny.

Stejně jako Webb mají i samotné gama záblesky chvilku. Minulý rok astronomové zaznamenali dosud nejjasnější explozi (známou jako Nejjasnější vůbec, nebo loď), a navazující pozorování vibrující exploze vrhá světlo Výtrysky produkované výbuchy.

Výzkumný tým doufá, že porovná záblesk gama, jako je GRB 191019A, s gravitačními vlnami, které lze nalézt pomocí Detektor podobný LIGO. Mezitím kamera LSST na observatoři Rubin –Největší digitální fotoaparát, jaký byl kdy vyrobenBrzy pořídí komplexní snímky vesmíru a téměř v reálném čase vytvoří výstrahy, když nastanou prchavé jevy, jako jsou gama záblesky.

Rychlý pohyb k zachycení dat o takových okamžitých událostech pomůže astronomům zlepšit jejich abstrakty gama záblesků, supernov a dalších jasných kosmických událostí.

