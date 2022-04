Evil Geniuses, Team TSM Přesun na 4-0 na DPC ESL One Spring

Kredit: Bruce Kluckhohn-USA TODAY Sports

Evil Geniuses a TSM provedli svou čtyřzápasovou vítěznou sérii suverénním vítězstvím a zahájili v sobotu Dota Pro Circuit North America: ESL One Spring.

Géniové (4-0) porazili 4 Zoomery (1-3) ve dvou mapách, poté TSM (4-0) udělali to samé s Wildcard Gaming (1-3), když skončil týden 3.

Když v úterý začne 4. týden, Quincy Crew (3-0) bude mít šanci připojit se ke spolulídrům, když budou čelit The Cut (1-2). Je to jediný zápas dne.

Osm týmů soutěží v jednom kole během šesti týdnů, přičemž všechny zápasy jsou nejlepší ze tří. Dva nejlepší vítězové se kvalifikují na ESL One Stockholm 2022 a dva spodní týmy sestoupí do druhé divize v příštím kole.

Géniové začali svůj zápas tím, že porazili červené na 32 minut a rozhodli ve 29 minutách na zelené. Filipínec Azel se nabízí. „Abed“ Usopp s výhrou 8,5-2-11,5, zatímco Američan Nicholas „Gunnar“ Lopez skóroval 4-4-5,5 pro Zoomers.

TSM, hrající na greenu, potřeboval 41 minut na to, aby vyhrál první mapu proti Wildcard, ale na druhé to měl snazší a vyhrál červenou za 22 minut. Čech Jonas „SabeRLight“ Volek vedl vítězství 12,5-2-19,5 z České republiky. Jose Esau „esK“ Perez Coronel z Mexika skóroval 3,5-6-4 a Belgičan Cedric „Davi Lama“ Deckmyn skóroval 3,5-10,5-4 za Wildcard.

Dota Pro Circuit v Severní Americe: Pořadí ESL One Spring, mapový rekord

T1. Evil Genius 4-0 (8-1)

T1. TSM, 4-0 (8-0)

3 – Quincy Crowe, 3-0 (6-2)

T4. 4 Lupa, 1-3 (4-7)

T4. Team DogChamp, 1-3 (3-6)

T4. Smyk, 1-2 (3-4)

T4. Hra se zástupnými znaky, 1-3 (2-7)

8. Jednoduše založit, 0-4 (1-8)

Dota Pro Circuit North America: ESL One Spring Award a DPC Points

1. 30 000 400 bodů

2. 28 000 $ 240 bodů

3. 27 000 $ 160 bodů

4. 26 000 $, 80 bodů

5. 25 000 $ – 40 bodů

6. 24 000 $, žádné body

7. 23 000 $, žádné body, sestup do druhé divize

8. 22 000 $, žádné body, sestup do druhé divize

– Medi Level Media