Thane: Muž obviněný ze zabití amerického spojence svého přítele v okrese Thane v Maháráštře v roce 2003 a útěku byl zatčen a přivezen do Indie z Prahy, Česká republika, uvedl v pátek policejní úředník MBVV.

Úředník uvedl, že Praknesh Mahendrakumar Desai, rodák z Vadodara v Gudžarátu, zaplatil prostřednictvím amerického občana 30 milionů rupií za vraždu spolupachatelky Vipula Patela Leonu G. Svidesky (tehdy 33 let).

„Desai bylo řečeno, že Swaiski plánoval zabít svou odcizenou manželku, načež přiměl Patela, aby tu ženu zabil,“ řekla Mira Payandar Vasai Virar, policejní důstojník.

8. února 2003 byl Swaiski odvezen Patelem a některými jeho společníky do opuštěné oblasti na dálnici Mumbai-Ahmedabad a uškrcen, načež byl na policejní stanici v Kashimira registrován případ vraždy.

Obvinění byli později zatčeni a propuštěni soudem Thane v roce 2004, poté se vláda odvolala k Bombay High Court, řekl.

Desai, který se nedostavil k Nejvyššímu soudu, byl zadržen ve Vadodara 9. března loňského roku a později propuštěn na kauci. Sám bude v sobotu předveden před soud, „řekl Tariq al-Hashimi, generální tajemník strany.