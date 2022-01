Tomb Raider Reboot Trilogy je aktuálně k dispozici na PC prostřednictvím obchodu Epic Games Store

S rokem 2021 a blížícím se koncem prázdnin má Epic Games Store další záběr. Až do 6. ledna budou Tomb Raider: Game of the Year Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration a Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition zdarma pro každého, kdo má účet Epic Games.

Epic Games Store, který nabízí hry zdarma, není nic nového, jako každý týden, ale Tento poslední dárek v roce 2021 je něčím výjimečný Protože nabízí kompletní trilogii restartu Tomb Raider komukoli s účtem Epic Games. žádné provázky.

Vzhledem k aktuálním cenám uvedených na Epic Games Store pro tyto hry byste chtěli ušetřit 90 $, když je přidáte do své sbírky tímto způsobem.

Nabídka končí 6. ledna v 11:00 Nejprve tedy zamiřte do obchodu Pokud chcete vyzkoušet prestižní trilogii, která od roku 2013 vrátila Laru Croft zpět na moderní konzole.

V naší recenzi na Tomb Raider jsme řekli, že je to „fantastická akční hra, která přináší nový emocionální rozměr jedné z nejtrvalejších herních ikon a staví ji znovu dohromady s Nathanem Drakem na vrcholu hierarchie herních hrdinů“.

Hráli jste Rise of the Tomb Raider? Ano číslo

V naší recenzi Rise of the Tomb Raider jsme řekli: „Je to opět sama Lara, kdo krade show, její komplexní ambice a silné odhodlání ukázat nové stránky postavy, která opravdu dobře vyrostla z přeživší na nejúžasnějšího akčního hrdinu. v dnešních videohrách.“

V naší recenzi Shadow of the Tomb Raider jsme řekli: „S příběhem, který dokáže uspokojivě překročit hranici mezi vysoce koncepční zábavou a prozkoumáváním postav v reálném světě, uzavírá Shadow of the Tomb Raider Lařinu cestu, která začala v roce 2013, a přesvědčivě odchází. jak je na místě, které vypadá jako tam, kde byla, když jsme ji poprvé před více než 20 lety poznali.“

Pokud jste tyto hry ještě nehráli, máte také šanci dohnat to před další, aktuálně neohlášenou hrou Tomb Raider od Crystal Dynamics, která umožní studiu „konsolidovat“ plány původních her Core Design a restartovat se. Trilogie začala v roce 2013.

Adam Pankhurst je zpravodajem pro IGN. Můžete ho sledovat na Twitteru Tweet vložit a dál Škubnutí.