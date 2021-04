Tento ferrofluidový taneční zesilovač využívá hudební vizualizaci

Řečník od umělce Dakda Junga, Spatřen dříve Gizmodo„Vizualizace hudby pomocí ferrofluidu, což je kapalina naplněná malými magnetickými částicemi. Magnetizovaná tekutina, která je lepkavým černým bodem, interaguje s elektromagnetickým aparátem a tančí kolem synchronně se přehrávanými zvuky.

Video ukazuje Jungův proces sestavování stetoskopu dohromady: ošetření skleněné nádoby tak, aby se magnetizovaná kapalina nelepila, broušení pláště s 3D potiskem a připojení elektromagnetického zařízení. Celý prototyp v akci je méně oslnivý než předběžný test zobrazený ve videu, protože bod se zlomí, ale Jung říká, že reproduktor je stále ve vývoji. Ferrofluidy již dříve používal v uměleckých dílech, včetně A. Obrovská deska ferofluidu A prof ferrofluidní „rybník“.

Železné tekutiny byly původně vyvinuty NASA k přepravě paliva do raketových motorů bez pomoci gravitace. Pro tento účel to nefunguje, ale vypadá to skvěle jako peklo a má další praktické využití. Může být použit pro tlumiče reproduktorů, jako mazivo v kuličkových ložiskách nebo jako těsnicí prostředek pro pevné disky. Jednoho dne to může být Používá se v biomedicíně.

Kapalina byla použita k vizualizaci hudby dříve, jako ve videu níže, ale její umístění do uzavřené nádoby je mnohem atraktivnější, protože je to velmi špinavá látka. Navíc je ještě zábavnější mít lávovou lampu, která reaguje na vaše tóny více, než mísa na kapalný chladič vedle vašeho reproduktorového systému.