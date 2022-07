Návrat do Bostonu je oficiálně v rukou Davida Kreigse

3. prosince 2019; Boston, Massachusetts, USA; Centr Boston Bruins David Craigie (46) slaví po vstřelení gólu ve třetí třetině proti Carolině Hurricanes v TD Garden. Povinný kredit: Greg M. Cooper-USA TODAY Sports

Boston Bruins Center a volný hráč David Craigie už byli v kontaktu.

Takový byl plán, jakmile se stalo oficiálním, že se Krejčí v létě vrátí do Spojených států. A určitě byl fanouškem Bruins, kteří v podstatě řekli (aniž by to řekli narovinu), že to přinesou zpět v mžiku.

Ale jestli se Krejčí po jediné sezóně ve svém rodném městě České republice rozhodne vrátit do Bruins a hrát v rodném HC Olomouc, to je jeho poslání.

„Byl jsem v kontaktu s Davidem a [his agent] Don Sweeney, generální manažer Bruins, to ve středu potvrdil. „Opět strávil spoustu času s rodinou rozhodováním, co by chtěl dělat. Ale rozhovory dopadly dobře. Jde jen o to, kdy se David nakonec rozhodne a jestli budeme tam, kde si vybere on.“ “

S hlášeným zájmem jak o Vincenta Trochka, tak o Nazima Kadriho, dává smysl jedině to, že by Bruins měli zájem o Krejčího. A i když je Krejčí nepochybně starší než obě další možnosti, může být nejlepší, když bude hrát Bruins jako okamžitou odpověď na druhou linii, aniž by vaši již tak nejistou budoucnost přesunul na exotičtější místo s obrovským finančním závazkem na to, co nakonec uděláte. a nevyhnutelně vést k. klesajícím výnosům.

Pokud se 36letý Krejčí vrátí do Bostonu v letech 2022-23, pravděpodobně bude mít stejný „roční“ plán jako kapitán Bruins Patrice Bergeron. To pro Bruins neznamená žádný dlouhodobý závazek z hlediska let nebo dolarů. Totéž nelze říci o potenciální hře Kadriho nebo Trochecka, přičemž první z nich může stát více než 8 milionů dolarů ročně, zatímco druhý téměř jistě získá pěti- nebo šestiletou smlouvu v hodnotě alespoň 5,5 milionu dolarů za sezónu, myslíte.

Takže i když shledání Krejčího nemusí být prvním krokem, který by Bruins měli udělat v roce 2022, je zřejmé, že to bude bolet peněženku mnohem méně než ostatní spoty. Když mluvíme o „portfoliu“, které má jít do mimosezóny s dostupným prostorem o něco více než 2,3 milionu dolarů, záleží na tom a to ve velkém.

Pomineme-li finance, je snadné pochopit, jak by Krejčí tentokrát mohl dostat to, co chce, protože nejpravděpodobnější přistávací pozice pro jakoukoli pozici ve druhé linii přidanou do mixu je mezi Taylor Hall a Davidem Pastrňákem. Tomuto křídelnímu duu se dařilo v letech 2021-22 a oba křídelníci mají zkušenosti (a úspěchy) s hraním za Krejčího. Krejčí byl také skutečný, skutečně Upřímný, pokud jde o touhu hrát s Pastrňákem více, než tomu bylo před jeho odchodem v roce 2021.

Ve světě to dává smysl, ale o všem se bude diskutovat, dokud se sám Craigie nerozhodne.

One B jasně doufá, že bude obsahovat kód oblasti 617.

