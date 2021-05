Poslanci vyzývají k přijetí opatření v případě střetu zájmů s českým premiérem

Poslanci ve středu (19. května) vyzvali Evropskou komisi a členské státy, aby přijaly opatření v případě konfliktu zájmů týkajícího se českého premiéra Andrzeje Babika.

Minulý měsíc komise vydala audit dotací do obchodního impéria Agrofert, které založil Bobby a je jím stále kontrolováno – ačkoli Bobby v době, kdy byl předsedou vlády, držel svá aktiva ve svěřeneckých fondech.

Komisař pro rozpočet Johannes Hahn prohlásil, že rozpočet EU je chráněn (foto: Evropský parlament)

Audit Audit Jelikož Agrofert těží z financování EU, bylo zjištěno, že Babik porušuje pravidla EU o střetu zájmů.

Bobby zjištění odmítl a uvedl, že cenzuru „manipulovali“ jeho političtí oponenti.

Během debaty komisař pro rozpočet Johannes Hahn poslancům sdělil, že „dosud nebyla oznámena žádná opatření týkající se opatření ovlivněných tímto auditem“ a že rozpočet EU je „plně chráněn“.

Han uvedl, že české orgány provedly většinu doporučení auditu, aby zabránily střetu zájmů.

Audit se týká regionálního rozvoje a sociálních financí EU.

Han však uvedl, že stále probíhá samostatný proces auditu týkajícího se financování zemědělských dotací a že pokračuje dialog s Prahou o „vhodných opatřeních“ a finančních dopadech.

Komisař uvedl, že splátky ze zemědělského fondu pro rozvoj venkova požadované českými orgány u příslušných projektů byly pozastaveny. Čeští úředníci napadli rozhodnutí vrchního soudu EU o jeho pozastavení v loňském roce.

Německý předseda Evropského parlamentu pro Výbor pro kontrolu rozpočtu, který roky vyšetřuje Bobbyho střet zájmů. Monica Holmeier uvedla, že případ má politické a právní důsledky.

„Je nepřijatelné, do jaké míry byly v České republice vytvořeny a osídleny struktury oligarchie a aktivně se podílejí na dalším zbohatnutí z fondů EU,“ varoval.

“Nerozumím tomu, že je to uvnitř církve.” [of member states] Tato otázka přichází s respektem [to] Některé členské státy neřešily jasná zákonná ustanovení, “dodal Holmeier.

“Činnost komise by měla být rychlá a efektivní,” dodal středopravý politik.

„Komise a rada musí jednat hned. Jsou ochotni tolerovat tuto„ izolaci oligarchie “členské země, kde se předseda vlády a jeho akrofrední skupina zmocňuje části českého státu a jeho institucí,“ uvedl.

‘Slepé oko’

Několik europoslanců vyzvalo komisi, aby zahájila mechanismus pozastavení financování EU z důvodu porušování zákonných ustanovení proti Praze, a tvrdili, že Bobby se nemůže účastnit jednání o rozpočtu EU.

Středopravý český europoslanec uvedl, že jde o demokracii, svobodu a lidská práva. Tom Djokovský tvrdil, že EU se „slepě vrací k tomuto střetu zájmů“.

Zdechovský a jeho rodina se vyhrožovali smrtí za to, že vystoupili proti českému premiérovi.

„Nejde o to, zda jsem naživu, nebo ne. Po mně vezme štafetu někdo jiný a bude bojovat za demokracii a svobodu. Nemůžeme mlčet,“ řekl kolegům poslancům.

Parlament plánuje v červnu přijmout usnesení o této otázce.

Debata přichází poté, co český generální prokurátor Pavel Zeman, který nařídil znovuotevření vyšetřování podvodu u miliardáře Bobíka, řekl, že v červnu rezignuje kvůli střetům s ministrem spravedlnosti v zemi minulý pátek (14. května).

Vyšetřování stále probíhá.

Před říjnovými volbami plánuje pět českých opozičních stran hlasování o nedůvěře proti Babikově vládě v červnu.

Aktualizace pod palbou

V průběhu debaty někteří poslanci kritizovali také skupinu Liberal Renewal Europe, která patří do Boboho strany ANO a zdráhá se kritizovat českého předsedu vlády.

Katrina Barley, německá sociální demokratka a místopředsedkyně Evropského parlamentu, uvedla, že je z aktualizace „zklamaná“ a dodala, že jejich argumenty v debatě „obvykle nejsou hodné výboru, který by podporoval právní stát“.

Komise a Česká republika naleznou „pozitivní řešení“, uvedl český europoslanec Ondiz Nodek, člen výboru pro obnovu.

„Bylo řečeno, že pro rozpočet EU nehrozí žádné nebezpečí. Někteří z vás to nechtěli vidět … z politických důvodů,“ dodal.