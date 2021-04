Mezinárodní vesmírná stanice se brzy zaplní a vyjde z rodiny: NPR

Přepínání titulků NASA NASA

Mezinárodní vesmírná stanice může být větší než fotbalové hřiště, ale je vybavena sedmi stálými ložnicemi, každá o velikosti telefonní budky. NASA musí být kreativní ve vzácných dobách, kdy je více lidí než rodiny.

Když dorazí čtyři noví členové posádky, přidají se k sedmi již na palubě. Dva astronauti budou muset spát v dokovaných kapslích SpaceX. To ponechává další dva lidi bez postelí – ale to není problém. „Pěkné na spánku ve vesmíru je, že kdekoli může být vaše ložnice,“ řekl mluvčí NASA Dan Howte.

Zabalený dům je pouze dočasný. SpaceX zahajuje astronauty NASA Shane Kembra, Megan MacArthur, astronauta Evropské kosmické agentury Thomase Pesqueta a astronauta Japonské agentury pro letecký průzkum Akihiko Hosheed. Posádka bude Strávte příštích šest měsíců ve vesmíru.

The Čtyři astronauti dorazili loni v listopadu Má se vrátit na Zemi příští týden. Během tohoto krátkého přechodného období si mohou dva členové posádky vybrat, kam chtějí zavolat domů.

Přepínání titulků NASA / Getty Images NASA / Getty Images

„Budou mluvit s letovými dispečery a vybírat na stanici body pro různé astronauty, aby si vytvořili vlastní dočasné místo pro pozorování,“ řekl Hoot.

Objev uspořádání spánku není pro astronauty na stanicích novým problémem. Během misí raketoplánů bylo někdy více astronautů než ložnic. Vzhledem k tomu, že astronauti plavou na stanici, téměř jakýkoli povrch – ať už je to podlaha, strop nebo stěna – může být skvělým místem pro umístění spacáku.

„Spánek ve vesmíru byl nejlepší spánek, jaký jsem za celý život zažil,“ řekla astronautka NASA v důchodu Nicole Stottová. Strávila více než 100 dní na oběžné dráze, na raketoplánu a vesmírné stanici.

„Vždy jsem spal na stropě, protože kde jinde můžeš spát na střeše? Vznášíš se v té tašce a najdeš svou pozici, a nebudu se vzbudit, dokud nezačne alarm.“

Přepínání titulků NASA NASA

Stanice hostila až 13 hostujících vesmírných cestujících, Vraťte rekord v roce 2009.

V posledních letech zde žilo jen asi šest astronautů najednou. S přeplněnou posádkou musí plánovači misí věnovat velkou pozornost věcem, jako jsou rozvrhy cvičení. Každý astronaut je povinen každý den cvičit určité množství, aby zabránil ztrátě svalů a kostí na oběžné dráze, což vyžaduje pečlivé plánování.

Jedna věc, ze které si NASA nedělá starosti – koupelny. A Nedávné spuštění zásilky vyslalo na stanici novou toaletu, Tím se počet vesmírných komodových jednotek zvýší na tři. „Je požehnáním, že nyní existují tři toalety pro 11člennou posádku,“ řekl Stott.

To, že musíme zjistit problémy, jako je spánek a kapacita koupelny pro větší posádku, je známkou toho, že NASA vstupuje do nové kapitoly Mezinárodní vesmírné stanice. Program komerčních posádek agentury v hodnotě 6 miliard dolarů se spoléhá na to, že soukromé společnosti SpaceX a Boeing vypustí na stanici astronauty, čímž se po ukončení programu raketoplánů ukončí téměř deset let trvající pauza z USA.

Více startů znamená více astronautů na palubě. „To je místo, kde se evoluční vize Mezinárodní vesmírné stanice vždy obrátí,“ řekla Amy Foster, profesorka z University of Central Florida a vesmírná historička.

„Konečně jsme se k tomu dostali, protože máme nové technologické schopnosti. Máme komerční posádky, které mohou něco z toho umožnit způsobem, který raketoplán a Sojuz nemohou podporovat.“

Nejsou žádné známky zpomalení. NASA a SpaceX Start dalších čtyř astronautů je naplánován na začátek října, Dávat více astronautů šanci spát na stanici.