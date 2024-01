Zdravotníci se domnívají, že legionářská nemoc nalezená ve vířivce v letovisku New Hampshire „možná“ onemocněla dva lidi

New Hampshire Department of Health and Human Services potvrdilo WMUR, že „věří“ vířivce v Mountain View Grand Resort ve Whitefieldu „mohla být“ zdrojem expozice bakteriím Legionella u dvou lidí, kteří onemocněli. Na začátku letošního podzimu se oba dostali do vířivky. Žena z Massachusetts zemřela na legionářskou chorobu a podle státních zdravotních úředníků byla hospitalizována osoba z Rhode Islandu. Předběžný průzkum zjistil, že v horké lázni byly přítomny bakterie Legionella. Úředníci uvedli, že v souvislosti s jejich vyšetřováním nebyly žádné další potvrzené případy legionářské choroby. Vířivka resortu navíc zůstává zavřená a zdravotníci uvedli, že „nepředstavuje žádnou hrozbu pro veřejnost“. „Počáteční testování také nezjistilo legionelu ve vodním systému resortu ani žádné jiné zdroje pokračující expozice bakteriím Legionella.“ „Vedení pokračuje ve spolupráci s Mountain View Grand Resort a NHDES na řešení zjištění tohoto vyšetřování a zajištění bezpečnosti personálu a hostů,“ řekli zdravotníci WMUR v prohlášení.V říjnu Barbara Krushwitz, 71, z Merrimack, Massachusetts, onemocněla a zemřela jen několik dní poté, co opustila Mountain View Grand Resort, podle jejího manžela. Řekl WMUR, že jeho žena šla do vířivky, zatímco on ne. Nemoc je způsobena bakterií Legionella, která může kontaminovat vodní systémy. Zdravotníci uvedli, že lidé mohou onemocnět vdechováním kapiček vody ze sprch, vířivek nebo kohoutků. Příznaky legionářské choroby zahrnují horečku, kašel, dušnost, bolesti svalů, hlavy a zápal plic. Příznaky se obvykle objevují dva až 14 dní po expozici . Starší dospělí, lidé s oslabeným imunitním systémem a kuřáci jsou obecně více ohroženi. Nejzávažnější formou infekce je zápal plic. Chan řekl, že hosté by měli věnovat pozornost příznakům, zvláště pokud pociťují závažnější příznaky zápalu plic, jako je horečka. , kašel a dušnost. The Mountain View Grand Resort v pondělí večer okamžitě nereagoval na žádost WMUR o komentář. Minulý měsíc zástupce resortu WMUR řekl, že jsou „hluboce oddáni blahu každého, kdo projde dveřmi“, a že „nadále dodržují naše přísné a konzistentní protokoly, aby zajistili maximální pohodlí“. „Zdraví a bezpečnost našich hostů a zaměstnanců, protože čekáme na výsledky nedávného testování, abychom potvrdili možný zdroj.“

