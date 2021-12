China omicron: Traveler testy jsou po dokončení dvoutýdenní karantény pozitivní

Share on Facebook

Případ, který byl ohlášen v úterý ve městě Kanton na jihu, přišel den poté, co zdravotnické úřady v přístavním městě Tianjin na severu země oznámily, že detekovaly první infekci Omikronem v pevninské Číně – a také u cestovatele, který přijel z do zahraničí.

Případ Tianjin byl při příjezdu identifikován jako asymptomatický nosič. Jedinec byl již v karanténě, zatímco sekvenování genomu potvrdilo, že měl variantu Omicron – což naznačuje, že varianta nebyla přímo vystavena místní populaci.

Pokud jde o druhý případ, jde o 67letého muže, který vstoupil do Číny 27. listopadu v Šanghaji a podstoupil dvoutýdenní centrální karanténu, protože měl opakovaně negativní test. Muž poté cestoval ze Šanghaje do Guangzhou letem Air China CA1837. Zaměstnanci AirChina potvrdili CNN, že let byl téměř plný, všechna ekonomická sedadla obsazená a pouze šest v business třídě.

Poté muž nastoupil do domácí karantény. Byl znovu testován 12. prosince – 15 dní poté, co poprvé dorazil do Číny, a výsledek byl pozitivní v ranních hodinách 13. prosince. Následné sekvenování genomu, které přezkoumalo Čínské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí, jej podle úřadů potvrdilo jako variantu Omicron.

Na rozdíl od případu Tianjina byl případ muže diagnostikován jako potvrzený případ – což znamená, že měl příznaky. Úředníci uvedli, že se nyní léčí v izolaci v nemocnici. Po jeho diagnóze bylo na virus testováno 10 544 lidí spřízněných s mužem – zatím jsou všechny výsledky negativní. Čínské úřady neprozradily, kdy, kde a jak se muž virem nakazil. V průměru trvá 5 až 6 dní, než se člověk nakazí virem, než se projeví příznaky, ale může to trvat až 14 dní, Světová zdravotnická organizace O rychle se šířící variantě Omicron, včetně inkubační doby, zůstává mnoho neznámého. Varianta nese neobvykle vysoký počet mutací, u kterých se vědci obávají, že by ji mohly učinit více přenosnou a méně náchylnou k existujícím vakcínám. READ Italský zubař nabízí falešné očkovací rameno, aby získal propuštění Covid Minulý měsíc byl Omicron identifikován u dvou vracejících se cestujících v oddělených pokojích na stejném patře karanténního hotelu v Hong Kongu, což vedlo vědce k domněnce, že mohl projít vzduchem ve vstupní hale. Jin Donjian, virolog z univerzity v Hongkongu, řekl CNN, že existuje „několik možností“, jak se muž z Guangzhou nakazil virem, včetně jeho infekce v Číně. „V karanténních hotelech se vyskytlo mnoho případů získaných infekcí,“ řekla Jane. Dodal, že virus mohl mít inkubační dobu 14 dní, ale řekl, že je to „mimořádné“. „Je také možné, že test na Covid nebyl dostatečně citlivý, aby virus detekoval,“ řekl. „Je velmi důležité vědět, zda je případ v Šanghaji infikován mimo Čínu nebo v místním karanténním hotelu. Vysledování zdroje infekce je ještě důležitější,“ řekl Jin. Předchozí čínští odborníci na veřejné zdraví a státní média vyjádřit důvěru Ve schopnosti země vypořádat se s novou formou s odkazem na přísná opatření čínské hraniční kontroly a její schopnost rychle identifikovat a izolovat nakažené případy a jejich kontakty. V Číně musí být všechny přílety do zámoří testovány na Covid, než opustí letiště, a poté musí následovat alespoň dva týdny centrální karanténa. Často pak následuje další dlouhá doba izolace doma. Během celého procesu je mezinárodním příchozím odepřen kontakt s širší komunitou, dokud nedokončí požadovaný karanténní proces. Ambiciózní čínská strategie nulové tolerance – skládající se z masového testování, náhlých uzamčení a hromadných karantén – však také přináší značné ekonomické náklady a také žádné narušení každodenního života. Peking by měl v únoru hostit zimní olympijské hry. Jak se událost blíží, úřady se uchylují ke stále přísnějším opatřením, aby omezily místní ohnisko, které stále propukává rostoucím tempem. Země nyní hlásí lokálně přenášené případy každý den za posledních osm týdnů. V úterý východní provincie Če-ťiang, která je domovem hlavních výrobních a exportních center země, ohlásila 44 nových případů, čímž se celkový počet případů za poslední týden zvýšil na více než 200. READ Tisíce lidí blokují silnice po celém Srbsku na protest proti vládě Úřady v oblastech zasažených virem rychle umístily do karantény desítky tisíc obyvatel, pozastavily podnikání, akce a zájezdové skupiny a zrušily lety, trajekty a autobusové spoje. Cestovní omezení ve středně a vysoce rizikových oblastech zůstanou v platnosti do 15. března příštího roku – dlouho po skončení zimních olympijských her, a tak blízko konce každoročních legislativních schůzí země v Pekingu. Udržení infekcí mimo čínskou metropoli je hlavní prioritou vlády, protože se město připravuje na hry. Všechny lety z Ningbo, hlavního průmyslového uzlu, do Pekingu byly zrušeny, přičemž je povolen pouze jeden let denně z Hangzhou, hlavního města provincie, do Pekingu. Zranění byli hlášeni i v jiných částech země. Na severu ohlásilo Vnitřní Mongolsko 5 asymptomatických případů a 4 asymptomatické infekce, zatímco provincie Heilongjiang a Shaanxi hlásily jeden potvrzený případ, podle National Health Commission. V jižní provincii Guangdong byli v pondělí testováni dva lidé ve výrobním středisku v Dongguan, což vedlo k místnímu uzamčení.

Cheryl Ho ze CNN přispěla k této zprávě.