Odborníci se obávají, že nepřiměřená míra očkování ve Spojených státech souvisí s trendy v případě Covid-19

Míra očkování ve Spojených státech je však nerovnoměrná – znepokojivý trend, který by mohl bránit úsilí o ukončení pandemie COVID-19. Sazby se pohybují od více než 78% dospělých ve Vermontu s alespoň jednou vakcínou až po méně než 45% dospělých v Mississippi.

Analýza dat CNN z CDC a Johns Hopkins University zjistila, že za poslední týden měly státy s vyšší mírou očkování nižší míru infekce Covid-19.

Podle údajů Centra pro kontrolu a prevenci nemocí již dosáhlo cíle Bidenovy administrativy očkování nejméně 70% dospělých nejméně jednou injekcí do 4. července sedm států: Connecticut, Havaj, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey a Vermont.

Těchto sedm států za poslední týden hlásilo míru infekce na obyvatele, která byla v průměru asi o 10% nižší než u států, které dosud neočkovaly mnoho dospělých, podle údajů JHU – míra přibližně 66 nových případů na 100 000 lidí. Ve srovnání s přibližně 73 případy na 100 000 lidí.

Rozdíl v zaočkovanosti se prohlubuje s rozdíly v zaočkovanosti. Deset států zaočkovalo méně než polovinu své dospělé populace alespoň jednou dávkou a průměrný počet případů na jednoho obyvatele byl přibližně o 19% vyšší než těch sedm států, které již dosáhly cíle správy Biden. Deset států, které zaočkovaly méně než polovinu své dospělé populace – Alabama, Arkansas, Georgia, Idaho, Louisiana, Mississippi, Jižní Karolína, Tennessee, Západní Virginie a Wyoming – uvedlo v průměru více než 78 nových případů na 100 000 lidí. Za poslední týden. New Jersey ukazuje sílu roubování. V průběhu pandemie měl Garden State jednu z nejvyšších hodnot Covid-19, která se umístila na 12. místě, přičemž v určitém okamžiku bylo virem nakaženo více než 11% jeho populace. Za poslední týden však měl stát třetí nejnižší míru nových případů Covid-19 a hlásil průměrně méně než 5 případů na 100 000 lidí denně. V polovině prosince, před podáním první dávky vakcíny Covid-19 ve Spojených státech, byl výskyt vakcíny Covid-19 v New Jersey velmi blízký celostátnímu průměru. Nyní je New Jersey lídrem v očkování. Je to jeden ze sedmi států, které již očkovaly více než 70% dospělých alespoň dávkou – a nejnovější 7denní sazba státu u nových případů je přibližně třetina celostátního průměru. READ USA Coronavirus: To je důvod, proč odborníci tvrdí, že USA mohou být oklamáni zlepšením čísel Covid-19 a co to znamená pro léto Zatímco New Jersey ilustruje vztah mezi vysokou mírou zaočkovanosti a nízkou mírou případů, existují výjimky. Stejně jako New Jersey, Maine také očkovalo více než 70% dospělých alespoň jednou dávkou vakcíny, ale za poslední týden hlásilo jeden z pěti nejhorších výskytů nových případů Covid-19 na obyvatele. Na druhém konci spektra má Arkansas v uplynulém týdnu jednu z 10 nejnižších zaočkovaností, ale jednu z 10 nejnižších měr očkování u případů Covid-19. „Virus je najde“ Data ukazují další znepokojivý trend: V různých částech země existují skupiny zranitelných osob a v těchto oblastech by virus mohl prospívat. “Je zřejmé, že pokud nemáte dostatečně zaočkovanou geografickou oblast, virus ji najde. Bude i nadále hořet, bude i nadále nemocné, bude i nadále posílat lidi do nemocnice a bude i nadále způsobovat úmrtí,” řekl Dr. William Schaffner, člen Poradního výboru pro imunizační postupy přidružený k Centrům pro kontrolu a prevenci nemocí. Protože se virus šíří v těchto oblastech s nízkou mírou zaočkovanosti, má mnoho příležitostí ke změnám a stává se nebezpečnějším. „Pokaždé, když si tento virus najde novou osobu, množí se. Pokaždé, když se množí, vytváří mutace, které se mohou objevit, a tyto mutace mohou vytvořit variantu tak odlišnou, že současná ochrana vakcíny nemusí fungovat nebo nebude fungovat dobře, “řekl. Schaffner, odborník na infekční choroby ve Vanderbilt University Medical Center.” Pokud je jedna z variant rezistentní, i když do určité míry, na vakcínu, může to být „problém i pro ty, kdo se nechají očkovat,“ řekl Dr. Paul Offitt, odborník na infekční choroby z University of Pennsylvania. Musíme lidi přesvědčit o důležitosti očkování, aby se virus zastavil, “uvedl Offit, člen Poradního výboru pro vakcíny a biologické přípravky týkající se FDA. „Kolik dalších proměnných musí vytvořit, než to upoutá jejich pozornost?“ Míra očkování se v jednotlivých krajích liší mnohem odlišněji než ve Spojených státech. Podle údajů CDC má Bristol Bay Borough na Aljašce jednu z nejvyšších měr v zemi a 84% dospělé populace je plně očkovaných. Macpherson County, South Dakota má jednu z nejnižších hodnot, pouze 11% dospělých je plně očkováno. READ Federální letecká správa (FAA) povoluje zahájení dalších tří testů hvězdné lodi - TechCrunch Nová zpráva Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) uvádí, že míra očkování ve venkovských oblastech je obzvláště nízká. Podle zprávy bylo očkování k 10. dubnu tohoto roku více než 46% v městských gubernátách, ale méně než 39% ve venkovských gubernátách. Dr. Bhavini Murthy, lékař a hlavní autor zprávy CDC, uvedl, že tyto rozdíly v míře očkování „jsou velkým problémem“. „Musíme zajistit vysokou zaočkovanost obyvatel venkova i měst, abychom mohli pokračovat v ukončení epidemie.“ V dubnovém průzkumu nadace Kaiser Family Foundation bylo zjištěno, že 3 z 10 obyvatel venkova uvedli, že „rozhodně“ vakcínu Covid-19 nedostanou, nebo že vakcínu dostanou, pouze pokud ji o to požádají – více než v městských nebo předměstských oblastech. . „Musíme i nadále zajistit, aby bylo očkování standardizováno v celé zemi,“ uvedla v úterý tisková konference Bílého domu o Covid-19 ředitelka CDC Dr. Rochelle Wallinski. „To bude vyžadovat, abychom se setkali s lidmi, ať jsou kdekoli, naslouchali jejich obavám a pomohli lidem učinit informované rozhodnutí o očkování.“