Redknapp říká, že majitel Tottenhamu má „jen poloviční zájem“ a považuje Premier League za ziskovou krávu

Bývalý manažer Tottenhamu byl překvapen, když viděl, že se obři severního Londýna rozpadnou, ale připustil finanční rozhovory s úředníky.

Harry Redknapp tvrdí, že majitel Tottenhamu, Joe Lewis, se snaží využít účast v Premier League jako schéma vydělávání peněz, protože hlavní akcionář klubu „má jen poloviční zájem o sledování her“.

Tottenham je jedním ze šesti týmů v Premier League a 12 týmů v celé Evropě podpořilo zavedení nového turnaje uprostřed týdne, který umožní kontinentální elitě setkat se proti sobě v aréně pouze pro pozvané.

Kritika se rozšířila i na ty, kdo jsou jádrem výše zmíněných plánů, přičemž mezi těmi, kdo střílí kulkami, jsou příznivci a řídící orgány a Redknapp přidal svůj hlas těm, kteří obviňují těžké oblečení z hledání již kapes.

Co bylo řečeno?

Redknapp, bývalý manažer Tottenhamu, který dohlížel na první vpád klubu do Ligy mistrů v letech 2010-11, řekl: TalkSPORT: “Klub patří Joeovi Lewisovi, který je hlavním přispěvatelem. Joe nechodí sledovat zápas Tottenhamu a neukazuje neúctu, možná polovinu zajímá jen sledování her.”

“Byla to investice. Když koupil Tottenham, vlastnil asi tři nebo čtyři další kluby. Měl najednou tým Glasgow Rangers, měl tým v Československu a tým v Itálii. Byla to investice.”

“Stejně tak sedí na obrovské investici a je to příležitost, jak vydělat více peněz, aby ho investoval, a to je to, co udělá. Je to smutné, ale to je to, co vidí. Nejsou na pomoc nikomu jinému, ale sobě a svému klubu.” Jejich jediným zájmem je klub, který vlastní. “

Proč je Tottenham zapojen?

Tottenham – který jmenoval Ryana Masona na dočasný úkol poté, co byl vyhozen Jose Mourinho – se připojil k místním soupeřům Arsenalu, Manchesteru United, Liverpoolu, Chelsea a Manchesteru City v plánu Premier League.

Redknapp na otázku, proč byli zapojeni obři severního Londýna, dodal: “Byl to úplný šok. Všechno je to o penězích a týmech, které se k němu chtějí připojit, těchto šest týmů, jen se o sebe starají a takhle je bohužel fotbal.”

Určitě nejsou v tom, aby pomohli někomu jinému. Nemají skutečné znalosti o historii klubu. Přicházejí dovnitř a je to investice, nákup klubu a ne klubu, který vyrostl na sledování nebo podpoře.

“ Je to všechno o vydělávání peněz a vidí, že je to obrovská příležitost vydělat obrovské peníze pro fotbalový klub a moc se nestarají o nikoho jiného ani o to, co dělají s někým jiným.

Pokud se pravděpodobně zeptáte dalších 14 klubů v Premier League, pokud jeden z nich vytáhne a řeknou: „Chcete se připojit? „A skákali při příležitosti. Tohle je hra. Jinak si děláme legraci.“

Větší obrázek

Proti účastníkům diskusí o Premier League hrozily sankce, přičemž UEFA a FIFA zasáhly z vrcholu hry.

Bylo navrženo, že 12 dotyčných klubů by mohlo být vyhozeno z domácích a kontinentálních akcí, jako je anglická Premier League a Liga mistrů, s některými velkými rozhodnutími, která budou muset učinit ti, kteří se dostanou do kontroverzní bubliny i mimo ni.

“Mohlo by to být jako odvezení Celticu a Rangers ze Skotska. Stále máte ligu, bude to užší liga, ale nebude. Nebude to stejné,” dodal Redknapp k možnosti vyloučit Tottenham z Premier League.

“Je neuvěřitelné, že bychom měli ligu bez Liverpoolu a Man United. Byl by to smutný den, kdyby se to stalo.”

„Fanoušci drží klíč a pokud řeknou„ Ne, to nechceme a nepřijdeme “, pak si myslím, že je to jediný způsob. Fanoušci musí hlasovat nohama a nepodporovat tuto novou ligu . “

