24hodinový bleskový výprodej v Best Buy — Macy od 749 USD, hry Switch od 14 USD

Aktualizovat: 24hodinový výprodej Best Buy skončil, ale byl nahrazen prodejní akcí na poslední chvíli. Prakticky všechny ceny zůstaly nezměněny. Celý výprodej můžete nakupovat na Best Buy. Nabídky končí na Štědrý den.

Štědrý den je neděle a maloobchodníci každou minutu spouštějí nové nabídky svátků na poslední chvíli. Jeden z mých oblíbených bleskových výprodejů dnes pochází z Best Buy. Maloobchodní prodejce je jedním z mých oblíbených obchodů s nabídkami a letos o prázdninách nabízí obzvlášť skvělé nabídky TV a Apple.

Aktuálně mají například MacBooky v akci za 749 dolarů a iPady v akci za 249 dolarů. Slevy na MacBooky jsou obzvláště pozoruhodné, protože zahrnují celou řadu Apple. Podíval jsem se na 24hodinový bleskový výprodej Best Buy a níže shrnuji nejlepší nabídky prodejce. Všechna tato zařízení budou odeslána včas na Štědrý den, ale radím vám, abyste neztráceli příliš času.

Také nestojí za to, že některé nabídky jsou levnější, pokud jste platícím členem My Best Buy. (Členové mohou na vybraných zařízeních ušetřit dalších 50–100 USD.) Chcete-li získat další způsoby, jak ušetřit, podívejte se na naše shrnutí všech kódů kupónů Best Buy a našeho průvodce nabídkami herních konzolí na poslední chvíli.