Ženy z doby bronzové byly mocnější, než jsme si mysleli

Vědci uvedli, že ženy z vládnoucí třídy mohly hrát důležitou roli při řízení komunity Argar, podle Archaeological Socio-Ecology Research Group of the Mediterranean in Autonomní univerzita v Barceloně uvedla v tiskové zprávě zveřejněné ve čtvrtek.

Tým analyzoval hroby nalezené v knížecí hrobce v místě La Almoloya, v dnešní Murcii.

Hrobka známá jako Hrob 38 obsahuje ostatky dvou lidí – muže ve věku od 35 do 40 let a ženy ve věku od 25 do 30 let – spolu s asi 30 vzácnými předměty, z nichž mnohé jsou vyrobeny ze stříbra.

Většina věcí patřila ženě, včetně šperků, jako jsou náramky, náhrdelníky, ucpávky do uší a stříbrný věnec.

Položky byly poprvé objeveny v roce 2014 a vědci nyní zjistili, že hrobka se nachází pod vládnoucí síní honosné budovy. Je to poprvé, co archeologové našli důkaz, že komunita Argarů byla organizována kolem těchto typů komplexů, které měly politickou funkci. Christina Rehwitt, spoluautorka studie, profesorka pravěku na univerzitě AB, řekla CNN, že pohřeb pod soudní síní by legitimoval sociální postavení osob v hrobě. Rehuit uvedl, že ženy jsou součástí politické elity ve vysoce hierarchické společnosti – a na důsledcích záleží. „Role žen v minulosti byla mnohem důležitější, než jsme si dovolili představit,“ vysvětlila a vysvětlila, že ženy v Arjaru dokázaly samy o sobě získat politickou moc ve společnosti extrémního násilí a vykořisťování. „To hodně říká o procesu umlčování žen, který jsem od té doby utrpěl,“ dodal Rehwit. Lidé mají tendenci si myslet, že se naše historie nahromadila, řekl Rehett, ale Argar utrpěl společenský rozpad až do té míry, že si na něj pozdější civilizace vůbec nepamatovaly. „Ztratili jsme všechny znalosti těchto lidí,“ řekl Rehwitt, který zahájil svou práci v posledních dvou desetiletích při vytváření obrazu života v argaru. READ Evropská unie diskutuje o prohlášení zóny svobody homosexuálů Podle tiskové zprávy komunita Arjar vládla regionu od roku 2200 do roku 1550 před naším letopočtem a během posledních dvou století své existence se vyvinula v první vládní organizaci v západním Středomoří. Archeologové porovnali věnec nalezený v La Almoloya se čtyřmi dalšími nalezenými v různých hrobkách komunity Argar a zjistili, že jsou si všichni velmi podobní a mají velkou hodnotu. „Největším překvapením je, že odpovídá zjevnému vzoru,“ řekl Rehoyti, i když byl nalezen stovky kilometrů daleko. Dodala, že to znamená, že symboly politické moci zůstaly stejné v celé obrovské společnosti. Podle výzkumníků skutečnost, že elitní ženy byly pohřbeny s tak bohatým pohřebním zbožím, naznačovala jejich důležitou roli ve společnosti Argar. Řekli: „V argarské společnosti byly ženy z dominujících tříd pohřbeny věnci, zatímco muži byli pohřbeni mečem a dýkou. Pohřební zboží pohřbené s těmito muži bylo méně kvantitativní a kvalitnější.“ „Vzhledem k tomu, že meče představují nejúčinnější nástroj při prosazování politických rozhodnutí, dominantní muži v Al-Arjar mohli hrát i přes ideologickou legitimitu a možná i vládu v rukou některých žen výkonnou roli.“ “ Pár, který byl nalezen v hrobě, zemřel najednou nebo přibližně ve stejné době, v polovině 17. století před naším letopočtem. Nebyli příbuzní a měli spolu dceru, která byla pohřbena poblíž. Rehoyti uvedl, že tým plánuje další vykopávky na místě, aby se pokusil rozšířit naše znalosti o Argarovi. Výzkum byl publikován ve starověku.