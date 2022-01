Vývojáři říkají, že „úplné dokončení“ Dying Light 2 bude trvat 500 hodin

Techland dokázal něco neuvěřitelného. s jedním světlo smrti 2 Způsobily největší masový výdech, jaký jsme kdy viděli. Tisícům dospělých bylo řečeno, že „k dokončení Dying 2: Stay Human, budete potřebovat alespoň 500 hodin“ a hromadně si povzdechli u svého stolu s hlavami v ruce. Ani pár rychlých propadů marketingového týmu Techlandu nás nemohlo zachránit před vyhořením.

Zde je osudový tweet:

K úplnému dokončení Dying Light 2 Stay Human budete potřebovat alespoň 500 hodin – zhruba to, co by trvalo pěšky z Varšavy do Madridu!# DyingLight2 #zůstaň člověkem pic.twitter.com/Sk3KFpRJoA – Dying Light (DyingLightGame) 8. ledna 2022



Je to do značné míry prázdná marketingová rétorika. Techland říká, že vytvořili skvělou zombie hru s otevřeným světem. Podívej, je to obrovské! Tolik práce! Jako by to neznělo dost stresově, přirovnávají herní dobu hry k chůzi z Varšavy do Madridu. Jsem si jistý, že chůze je pěkná, ale já dávám přednost létání.

Získejte pistoli prostřednictvím odpovědí a není to cool. „Nesnáším hry, které zabírají spoustu času“ a „Budu k vám upřímný, to není dokonalé. Méně je více,“ což je do značné míry konsensus.

V reakci na některé negativity navázalo Dying Light 2 na svůj původní tweet Další hluk. „500 hodin je vázáno na maximální využití hry – dokončení všech misí a konců a prozkoumání každé části světa, ale průměrný hráč musí dokončit příběh + vedlejší úkoly a udělat spoustu průzkumů za méně než 100 hodin. trápit se!“

I při 400hodinové prostoji nemůže Dying Light 2 vypadat méně atraktivně. Jak se mi blíží 30 let, herní vkus se změnil. Musím se starat o „věci života“, jako je ten druh čističe, který je levnější. Kancelářské židle a vysavače na prvním místě mého seznamu přání. Pokud vidím v televizi něco delšího než hodinu, zvážím pro a proti velmi opatrně.

Co se týče her, přistupuji k nim podobně. Assassin’s Creed Valhalla se přes Vánoce málem prosadil, až jsem se probral ze sváteční extáze a řekl si, že to nikdy nedokončím. Slyšel jsem, že hra je dlouhá, i když velmi dlouhá. V dnešní době oceňuji hry, které si mohu přidat do své „hotové“ hromádky, na mamutech, kteří mi zkamení pevný disk.

Myslím, že jediné hry, které jsem hrál 500 hodin nebo více, jsou hry pro více hráčů. Musely se tam dostat League Of Legends a World Of Warcraft. Opět, i když jsem je dávno vysadil. Nechci, aby moje hry už byly jako povinnost. A Dying Light 2 tak rozhodně vypadá. I když jsme si povídali dva–část Předpremiéra říkala, že „skrývá scénu lépe než většina jeho současníků FPS v otevřeném světě“ a že jeho parkour je „nádherný thriller připomínající Mirror’s Edge v celé své kráse“.

Možná, že Dying Light 2 asi nebude tak těžkopádné, jak si ho Techland představoval. Spustí se 4. února, takže není moc času vědět.