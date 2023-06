Česká mládež soutěžící na French Open

Linda Frohvetová je jednou ze čtyř mladých Češek v hlavní soutěži žen na Roland Garros

Čtyři čeští dorostenci se vydávají prosadit na French Open inspirováni úspěchy svých starších krajanů.

V hlavním tahu žen se představí světová padesátka Linda Nosková a 59. Linda Frohvertová, obě osmnáctileté, sestra šestnáctileté Frohvertové a sedmnáctileté Sarah Biglickové.

Česká republika s 10,5 miliony obyvatel bude mít v losování dvouhry na Roland Garros 12 žen, druhá za Spojenými státy s 19.

Deset z nich je v Top 100 WTA, včetně 33leté wimbledonské šampionky Petry Kvitové, nasazené jako desátý.

„To je letitá věc, naše děvčata jsou prostě dobrá,“ směje se Vladislav Safra, bývalý hráč a trenér a nyní generální manažer pražského tenisového klubu ICLTK.

„Budeme mít mix generací (na Roland Garros), což je velmi důležité a určitě to pomůže,“ řekl agentuře AFP.

Mladíci se mohou podívat na své krajany, mezi které patří Kvitová, šampionka French Open 2021 Barbora Krejčíková, světová třináctka, a bývalá světová jednička Karolína Plíšková, aktuálně na 16. místě.

„Petře a Karolíně je přes 30 a mládež do 20 let je zárukou pokračování úspěchu našeho ženského tenisu,“ řekl Savrda.

„Určitě mají vzory,“ dodal.

– „Vždy soukromé“ –

Brendu Frohvertovou čeká na svém druhém grandslamovém turnaji těžký úkol, protože se utká se světovou čtyřkou Elenou Rybakinou, úřadující šampionkou Australian Open z Wimbledonu.

Po celkem hladké kvalifikaci na Roland Garros si ale umístění v hlavním tahu užívala.

„Je to skvělý pocit kvalifikovat se do druhého roku v řadě,“ řekla Frohvitová Tennessee Svet.

Letošní Australian Open opustila v prvním kole a poté sledovala, jak se její starší sestra Linda dostala do šestnáctky.

Linda ji zase podporovala během kvalifikace French Open.

„Je to krásná věc,“ řekla Brenda. „Vlastně na to nejsem zvyklá, protože to není na většině turnajů.“

„Je to pro nás vždycky výjimečné. Být tady s ní hodně znamená.“

Biglik, který vyhrál juniorský titul ve čtyřhře a loni vypadl v semifinále dvouhry na Roland Garros, se těší na další úspěchy na pařížské antuce.

„Na loňský rok mám skvělé vzpomínky,“ řekla Tennessee Swift po kvalifikaci na turnaj a předtím, než se v prvním kole střetla s 82. Ruskou Kamilou Rakimovou.

Nosková, která vyhrála juniorský singlový titul na French Open 2021, se v Černé Hoře utká s 68. nasazenou Dankou Kovinicovou, po zranění se vracející ruská expertka Linda Frohvertová se v prvním kole utká s ruskou expertkou Anastasií Pavljučenkovovou.

Safra řekl, že také očekává velké věci od dalších mladých českých hráčů, včetně 18leté Lucy Havlíkové, která loni v Paříži vyhrála juniorskou dvouhru i čtyřhru – s Biglicem.

„V této silné generaci je spousta dívek a myslím, že někdo v určitém okamžiku udělá dojem,“ řekl agentuře AFP.

