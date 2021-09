Orban zkoumá jižní hranici Maďarska s českým premiérem Bobizem

Předseda vlády Victor Orban ve středu zkontroloval maďarsko-srbskou hranici se svým českým protějškem Andrzejem Bobem s tím, že Maďarsko bude brzy čelit rostoucímu migračnímu tlaku na své jižní hranici, kde se lidé opouštějící Afghánistán pokoušejí dostat do Evropské unie. Přestože je maďarský hraniční plot účinný, Orban novinářům řekl, že k zabezpečení hranic může být zapotřebí více důstojníků.

Arban uvedl, že Brusel je „slabým článkem“ maďarských operací na ochranu hranic, a vyzval členské státy, aby přijaly ty, kteří chtěli opustit Afghánistán, a nazval to „zradou“.

Přestože byly podél hranice rozmístěny tisíce lidí, aby byla zajištěna bezpečnost osob na tomto kontinentu, předseda vlády uvedl, že „Brusel zradí Maďarsko a evropský lid“. Maďarsko brání celou Evropu, řekl s tím, že plán Bruselu přivést lidi z Afghánistánu by mohl být zmařen. Řekl, že místo toho, aby se problém přenesl do Maďarska, České republiky a dalších částí Evropské unie, měla by být poskytována tam, kde je to potřeba.

Orban uvedl, že Maďarsko musí v roce 2015 snášet „invazi“ více než 400 000 imigrantů, přičemž tvrdil, že je do Německa pozvala německá kancléřka Angela Merkelová. Rozhodl se postavit plot na své jižní hranici poté, co bylo téměř nemožné udržet veřejnou bezpečnost, dodal.

Ti, kteří chtějí bránit své hranice, zdůraznili, že je to dobrovolné, uvedli, že bez Evropské unie to není možné.

Plot Maďarska střeží 4500 úředníků, což je jedna z největších nákladů v rozpočtu země na vymáhání práva, řekl a dodal, že Evropská unie nepřispěla Maďarsku na pokrytí těchto nákladů dodatečným příspěvkem.

Předseda vlády ocenil politickou a fyzickou podporu, kterou Maďarsko dostalo od České republiky a dalších místokrálovských míst k obraně hranic „když všechno ostatní selže“. Orban řekl, že jeho vláda znovu přijme pomoc poskytovanou českým premiérem.

Řekl, že by EU měla skutečně chránit jižní schengenskou hranici, protože Srbsko již musí být členem EU i schengenského prostoru bez pasů. „Pokud by Srbsko již bylo vpuštěno do tábora, byli bychom všichni v bezpečí,“ dodal.

Orban v odpovědi na otázku uvedl, že bez hraničního plotu by do Schengenského prostoru vstoupily miliony imigrantů, Evropa by zaznamenala více kriminality a teroristických útoků a ženy v Německu by se cítily méně bezpečně.

Orban tvrdil, že migrace není lidským právem a že lidé by měli pracovat na tom, aby byla jejich vlastní země životaschopnější. “Nikdo nemůže požadovat, abychom předchozím generacím umožnili pracovat v našich zemích kvůli přílivu milionů imigrantů,” řekl Orban. „Ale jsme připraveni jim pomoci opravit jejich zemi.“

Bobbis řekl, že EU je ponořena do mnoha nesmyslných věcí, jako jsou kvóty na přesídlení imigrantů. Lidé by podle něj místo toho měli zakročit proti překupníkům a pracovat na zastavení přílivu migrantů z Evropy.

Řekl, že pouze Maďarsko si od doby, kdy byl jeho plot v roce 2015 dokončen, vedlo na schengenské hranici dobře.

Ačkoli Bobbies tvrdí, že někteří nejsou přistěhovalci do Evropy, jejich počet a počet pašeráků chycených evropskými úřady se letos ztrojnásobil. Dodal, že zatímco se evropský migrační přístup mění, mělo by být umožněno vstupu více zemí do schengenského prostoru a větší důraz by měl být kladen na ochranu námořních hranic kontinentu.